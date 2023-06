El candidato del Partido Popular y próximo alcalde, Rafael Mateos, le ha trasladado este jueves a Eduardo Gutiérrez, candidato de Vox, que la intención de los populares es gobernar en minoría y sin contar con los dos ediles de Vox dentro del gobierno local. Ambos se han reunido esta mañana en un encuentro informal, solo han estado los dos en lo que ha sido una primera toma de contacto. A esta reunión seguirán otras en las que Vox expondrá su posición y respuesta al PP. Pero es muy difícil que el planteamiento del PP cambie, pese a que Vox quiera un pacto de legislatura y entrar en el gobierno. Por tanto, Mateos, salvo un giro inesperado, gobernará en minoría.

Mateos ya había hecho público desde la misma noche electoral que su pretensión es gobernar en minoría con los once concejales que obtuvo el 28M. Mateos tiene dos vías para gobernar la ciudad. La primera es un gobierno en minoría con acuerdos puntuales con el resto de fuerzas políticas cuando necesite aprobar cuestiones que requieran de una mayoría absoluta, en la corporación local esa mayoría absoluta son trece concejales. Esos acuerdos puntuales solo los puede alcanzar con Vox. Ni el PSOE, que siempre será la alternativa del gobierno, le va a apoyar, son pocas las excepciones en asuntos claves en las que el PSOE ha respaldado al PP o viceversa, ni tampoco le va a apoyar Unidas Podemos. Mateos puede gobernar en minoría, lo que le da más libertad de acción dentro del ejecutivo, las decisiones solo dependen de su partido, pero siempre tendrá que contar con Vox para lo importante.

La segunda es el pacto de legislatura, que se pacten entre PP y Vox unas condiciones para los cuatro años del mandato. Esto daría mayor estabilidad al gobierno, siempre tendría garantizada la mayoría absoluta, pero supondría la entrada de Vox en el ejecutivo local. Las decisiones ya no serian solo del PP, sino colegiadas. Cualquier decisión pasaría por un acuerdo entre los dos socios de gobierno.

Mateos tiene la ventaja de que no necesita los dos votos de Vox para ser investido alcalde. Puede ser elegido alcalde en el segundo turno. El proceso de elección de alcalde pasa por una primera votación en la que el candidato tiene que sumar trece votos. Mateos podría llegar con los dos votos de Vox, pero el candidato socialista, Luis Salaya, nunca podría llegar a los trece votos, tiene diez y podría sumar los dos de Unidas Podemos si se alcanza un acuerdo, pero nunca podría sumar los dos de Vox, partido que ya avanzó que no facilitaría gobiernos de izquierda. En esa primera votación Mateos se podría quedar solo con los once votos de su partido, no alcanzaría los trece, tampoco Salaya, y se pasaría a una segunda parte del proceso de elección del alcalde en el que es investido el candidato que haya ganado las elecciones: Mateos.