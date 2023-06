Alcanzados estos días estivales, toca descansar para poder seguir aportando estas humildes crónicas locales que cada miércoles hacemos llegar a los lectores del Periódico Extremadura desde nuestro blog del cronista. Para despedir la temporada, solo hasta septiembre, me gustaría hacerlo recomendando un libro que espero os acompañe durante el verano que se inicia. Un libro que os va a unir definitivamente a una ciudad y también a sus gentes.

Este martes se presenta en Cáceres el libro ‘Historias de la plaza Mayor de Cáceres’, en el que tengo el honor de participar. Un trabajo que hace un recorrido histórico por la plaza de antes y la de ahora. La de los cacereños de siempre y la de los muchos cacereños que llegaron de lejos. La plaza de los cacereños autóctonos y la de los cacereños fugaces. La plaza popular, acogedora con los cacereños de todo pelaje y condición. La plaza como lugar por el que ha transitado la historia de una ciudad desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

A través de sus más de 300 páginas, vamos a realizar un recorrido por una parte importante del pasado cacereño; sus avances como ciudad, los retos de la modernidad en épocas dispares, la vida social y comercial, la crónica de una parte del paisaje urbano local en constante evolución, siendo además un encuentro con el paisanaje que hizo suya la plaza como espacio para el ocio, la vida o el trabajo.

Los textos vienen acompañados de más de cien imágenes, fotografías y planos, muchas de ellas inéditas, que reflejan la evolución urbana y usos de la plaza Mayor de Cáceres desde la segunda mitad del siglo XIX, así como sus edificios singulares y sus personajes peculiares, porque este espacio urbano siempre tuvo inquilinos imborrables . Para este viaje al pasado y presente de la plaza Mayor cacereña, el libro cuenta con el trabajo de investigadores de comprobada solvencia como Mercedes Pulido, Pilar Bacas, Enrique Cerrillo o Juan Carlos Fernández Rincón que además ha sido el coordinador de una cuidada edición que esperamos sirva para expresar lo mucho que representa la plaza Mayor de Cáceres en el acontecer histórico de la ciudad.

Pero lo más importante del libro que presentamos ayer, no son sus contenidos ni sus autores. Que lo son. Lo más importante es su fin benéfico y humanitario para con los que no tienen cubiertas necesidades esenciales, como la alimentación. Lo recaudado por la venta de este libro irá a parar al Banco de Alimentos de Cáceres, organismo que lo ha editado. No siendo la primera vez que la crónica de esta ciudad tiene un fin solidario. Ya ocurrió con trabajos anteriores que fueron publicados para ayudar al Banco de Alimentos de Cáceres , como las biografías de dos personajes populares que, durante su existencia, formaron parte del paisaje humano local ; Eusebio ‘El Batería’ y Mariano Amaral ‘El Nano’. Libros solidarios escritos por autores desinteresados y comprometidos con la causa de la necesidad, a la que se ven sometidos aquellos a los que la vida no ha tratado de manera generosa, sino todo lo contrario.

‘Historias de la plaza Mayor de Cáceres’ es un libro que era necesario publicar, como homenaje a muchas generaciones de cacereños y cacereñas que transitaron por una plaza incombustible y transcendental para que el variopinto vecindario pueda saber de dónde venimos y donde se encuentran depositadas las raíces de esta sorprendente ciudad . Feliz verano a todos los lectores y nos volvemos a ver en septiembre.