Cicuta toma el mando en Valdesalor: "Alcalde, lo primero el aire"

Anoche a las ocho y media Valdesalor era una olla a presión de sudor colectivo que se dejaba notar aún más en el pequeño salón de plenos de esta pedanía de Cáceres situada a 10 kilómetros de la capital en la que Víctor Manuel Márquez Carretero, Cicuta, tomó posesión como alcalde haciendo historia al convertirse en el primer regidor del Partido Popular que ostenta el bastón de mando.

30 personas, cinco de ellas niños, llenaban el plenario. Puntuales a su cita llegaron el secretario, Juan Miguel González Palacios, y el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, que no quiso perderse la cita. Le acompañaban los concejales Encarna Solís, Víctor Bazo, Emilio Borrega, Pedro Muriel, Ángel Orgaz y Tirso Leal, todo un despliegue dispuesto a celebrar la gran fiesta de la democracia. A ellos se sumaron vecinos del pueblo, entre ellos otro exalcalde socialista, Carlos Pérez Vidarte, que entre aplausos festejaron la designación de su flamante regidor.

A su entrada al pequeño ayuntamiento, los presentes no dudaron en exclamar: 'Alcalde, lo primero el aire'. Era una reivindicación más que fundada porque el salón de plenos no dispone de refrigeración. "Espero que sea la primera medida de los cien días de Víctor al frente del gobierno", dijo Rafa sobre el alcalde pedáneo, sufridor como todos de la ola de calor implacable que azotaba a la entidad local menor creada por el Instituto Nacional de Colonización en 1963.

El secretario dio debida lectura de la normativa y citó que las juntas vecinales se constituyen el trigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. Y así ha sido en Valdesarlor. El vocal de mayor edad, Francisco José Lanzuela, ocupó su lugar en la mesa, también lo hizo el de menor edad, aunque hubo dos pequeños errores que despertaron la risa general cuando el secretario llamó a María Borrego, concejala socialista, y ésta contestó: "Me llamo María Borreguero". Enseguida, María Donaire, del PP, le dijo: "Si tú eres mayor que yo". Siguieron las risas y finalmente, Donaire, al ser la más joven de la corporación, se sumó a la presidencia de la mesa.

Enseguida comenzó la toma de posesión. El primero en hacerlo como concejal fue Victor Manuel Márquez Carretero, que juró y prometió el cargo. Le siguieron Francisco José Lanzuela y María Donaire, del PP y luego Raquel Pavón Bermejo y María Borreguero (del Partido Socialista). Una vez constituida la junta vecinal se pasó a la elección del alcalde pedáneo. La votación, 3 a favor del PP, 2 a favor del PSOE. Resultado: mayoría absoluta para los populares: eran las 20.40 de la noche.

El secretario invitó a alcalde a que iniciara su discurso. A Víctor todos lo conocen como Cicuta, apodo heredado de su familia que regenta el bar Salor de la pedanía y que es muy conocido en Cáceres por su trayectoria hostelera y en el mundo de la noche. Con camisa y chaqueta azul, Cicuta suspiró y comenzó agradeciendo a los vecinos el apoyo electoral, que luego hizo extensivo a su equipo, formado por Paco, María, María José y Luismi, "un equipo de cinco y a ellos quiero darles mi aplauso". La respuesta de los asistentes: ovación y un "muy bien" a voz en grito por parte del público.

Luego habló de su mujer, de sus dos hijas y lo hizo con la emoción propia del momento. Relató después que empezó su aventura en junio del año pasado de la mano de María Guardiola. Luego, con Emilio Borrega como apoyo, siguió caminando hasta conformar su lista. Culminó su tanda de agradecimientos hablando de Rafa Mateos y su equipo: "Sin ellos... No sé qué decir, no tengo más palabras, sé que no nos van a dejar solos y vamos a remar juntos en este barco". Y un gesto que le honró: "Nosotros vamos a luchar como ha hecho Susana Bermejo", dijo en referencia a la anterior alcaldesa del PSOE, que se fundió en un abrazo con Cicuta y que le entregó el bastón de mando.

Compromiso de Mateos

Rafa Mateos, también emocionado, se refirió al momento histórico que vivió ayer: "Es la primera vez que tenemos un alcalde de nuestra formación en la entidad local menor y, por lo tanto, es un día muy importante para el PP y para Valdesalor y todos sus vecinos".

Mateos, como representante de la ciudad matriz, habló del "compromiso que Cáceres va a tener con la pedanía. Estaremos muy encima de ellos y la relación será muy fluide para que el municipio prospere en los próximos cuatro años".

Entre las medidas a llevar a cabo, Rafa citó las mejoras en las instalaciones deportivas, especial atención a los agricultores y ganaderos, el arreglo de los caminos vecinales, de los márgenes y cunetas de la carretera que conectan Valdesalor con el pantano, ayudar a la comunidad de regantes y mejorar el transporte urbano.

Cicuta quiere que vuelva el Valdesalor de su infancia

El sueño de Cicuta es devolver a Valdesalor el esplendor que tuvo en el pasado. "Yo acampaba mucho con mis padres en el entorno del pantano", recordaba el alcalde. Y precisamente ese enclave natural, con el famoso Bar El Refugio, desde hace años cerrado, es lo que quiere ponerse en valor. No en vano, Valdesalor es un diamante en bruto» un humedal interior, el mayor de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Allí se refugian miles de aves acuáticas cada invierno, en primavera se asientan varias colonias de rapaces y garzas, y hacen parada diversas y singulares especies migratorias. "Hay que poner en valor nuestra infancia, creo que tenemos mucho terreno para hacer cosas por Valdesalor y creo que de la mano de Rafa eso será posible", dijo Cicuta, dispuesto a reflotar "lo que se llevaron a Mérida, que fue Proserpina".

Y es que Valdesalor contaba con una estación de trenes a 5 kilómetros del pueblo, pero ya no funciona. Por la pedanía pasa la N-630 y la A-66 y transcurre la Vía de la Plata en un tramo que va desde Aldea del Cano al Casar de Cáceres con un recorrido de 32,2 kilómetros. Tiene su origen en las rutas comerciales que usaban los romanos; años después éstos las utilizaron para sus vías asfaltadas y de aquí surgió la Vía de la Plata, gran ruta de comunicación comercial y económica que facilitó la circulación de mercancías entre el norte y el sur de la península y la salida al mar para enviar a Roma todos los recursos obtenidos en la península ibérica. El empeño del PP es, por tanto, revitalizar la población como centro de peregrinaje.

Cicuta tiene 45 años. Nació en Cáceres el de 9 abril de 1978. Sus primeros seis años los pasó en San Marquino, y luego se fueron a Las 300, a la avenida de Dulcinea. "Ahí he pasado toda mi infancia en un barrio de los mejores que ha habido en Cáceres, con muy buena gente, gente trabajadora". Hijo de Modesta y de Manuel, el padre de Cicuta, ya fallecido, tenía una pequeña empresa de construcción. "Trabajó mucho por sacarnos a todos adelante. Hoy estaría muy orgulloso de mí", contaba con emoción. Ha estado trabajando en La Madrila, con Sergio el del Latino's, con Emilio el de Ivanhoe, luego en El Patio hasta que se vino a trabajar en la piscina de Valdesalor con Maribel.

Ahí empezó su proyecto profesional, el del Bar Salor, y también personal. Con su mujer, Sheila Pavón, trasladó su residencia al pueblo. Lleva aquí seis años, en este pequeño pueblo con encanto del que ha logrado ser alcalde.