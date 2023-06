Mateos, a cuatro días de ser alcalde de Cáceres: "Aún no sé si el sábado me pondré la camisa que le presté a Feijóo"

A cuatro días de convertirse en alcalde de Cáceres, Rafael Mateos Pizarro (27 de enero de 1981) vive las horas previas a su investidura del sábado con intensidad "para planificar -dice- los próximos meses". Esa organización pasa fundamentalmente por las reuniones con sus 10 concejales, con los que avanza "en el próximo gobierno de nuestra ciudad". Mateos aprovecha, además, para "mantener contactos con los diferentes sectores de la sociedad (empresarios, colectivos ciudadanos, vecinales...) para coger el pulso del día a día, porque a partir del próximo sábado -insiste- comenzamos a construir Cáceres como nos comprometimos con los cacereños".

A Rafa todos lo ven ya como alcalde, de modo que su móvil no para, su equipo tampoco, y en la calle todo son felicitaciones y deseos de suerte porque, como él mismo confiesa, "es muy importante en la vida que el trabajo se vea acompañado por una pizca de suerte".

De momento, Mateos cuenta las horas que le quedan para su investidura, que se producirá a las doce en el pleno extraordinario del 17 de junio, el más importante de cualquier legislatura. Este sábado se convertirá en el alcalde número 64 de la historia y en el decimosegundo de la democracia. Quién le iba a decir a aquel joven inquieto que estudiaba Derecho y que un día se afilió a las Nuevas Generaciones de su partido, que se convertiría años más tarde en el hombre que dirigiría los designios de la ciudad que lo vio nacer.

El sábado todos los focos pondrán su mirada en Mateos. Se llama comunicación no verbal, y es clave en los tiempos que corren, en los que impera la imagen y los storys de Instagram. Qué corbata lucirá, el color de su traje (azul o gris), pequeños detalles que dicen mucho sobre la personalidad de un político. Sí es cierto que a lo largo de toda la campaña su reloj ha sido su talismán, una pieza de correa amarilla que le regalaron su mujer y sus tres hijos para el Día del Padre y que no se ha quitado desde entonces. ¿Lo lucirá ese día? "No lo he pensado", responde con timidez porque al futuro alcalde le cuesta un pelín hablar de si mismo. Tampoco sabe qué traje vestirá: "Lo elijo siempre cuando me levanto". Ni qué camisa. Hay una reciente anécdota, desvelada por Feijóo, el presidente de su partido, en el mitin del pasado mes de mayo en el Serrano Macayo, que recuerda cómo Mateos le prestó una camisa a su 'jefe' después de que este se manchara la suya durante una visita a Cáceres. Núñez Feijóo prometió devolvérsela, y lo cumplió. ¿Se pondrá ahora Mateos la camisa del político gallego? Él responde con una sonrisa: "Aún no lo sé".

Lo que no cabe duda es que para el dirigente del Partido Popular cacereño el pleno de investidura es "uno de los momentos más emocionantes" de su vida. Junto a él estarán su mujer, Lourdes Roncero (trabajadora en la Administración Pública), sus tres hijos, y su madre, Maribel Pizarro. ¿Y María Guardiola? "Imagino que sí", aclara así Mateos la duda de la opinión pública extremeña que apunta que la presidenta del PP de Extremadura, que fue concejala de Cáceres y mantiene una estrecha amistad con el líder municipal, esté presente el día de su investidura.

Será un pleno que comenzará con la recepción de credenciales de los concejales, que luego juran o prometen el cargo (Mateos jurará). Posteriormente se vota la investidura y seguidamente, ya elegido alcalde, Luis Salaya, el alcalde saliente, le entregará el bastón de mando al alcalde entrante. Se usará el de madera con empuñadura de oro y remate de plata, mide 90 centímetros y realizado en 1982. En la misma sesión Salaya dejará su acta de concejal y Belén Fernández Casero será designada portavoz municipal del PSOE.

Tras el pleno, que se convierte en una gran fiesta y que suele estar ese día hasta la bandera de público, Mateos almorzará con su familia para celebrar el honor de haber sido elegido alcalde de Cáceres.