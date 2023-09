Podemos denuncia la entrada de Vox en el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica por "la puerta de atrás"

El Grupo Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado la entrada de Vox en la gestión municipal "por la puerta de atrás" después de conocer que el portavoz de esta formación, Eduardo Gutiérrez, "será nombrado responsable en la Comisión Ejecutiva del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica a propuesta del alcalde, Rafael Mateos".

Así lo ha manifestado el edil de UP Álvaro Jaén, quien ha señalado que es "lamentable" que el mismo día que este ayuntamiento ha celebrado el Día de Extremadura tenga conocimiento de que el equipo de Gobierno ha propuesto al "concejal de ultraderecha" como representante del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Ese nombramiento se aprobará, previsiblemente, en la sesión del Consejo Rector del organismo la próxima semana.

"Vox lleva a gala estar en contra de las autonomías, ergo, está en contra de la identidad de nuestra tierra y el PP, con esta propuestas, es cómplice", ha considerado Jaén en una nota de prensa.

Según UP, "existe una norma no escrita por la que en esta Comisión Ejecutiva están representados el equipo de Gobierno y un representante del partido más votado de la oposición. Esta norma no fue respetada en la legislatura pasada por el Gobierno socialista de Luis Salaya, que optó por la edil Raquel Preciados", entonces en el partido Ciudadanos, "alegando su especialidad en Patrimonio".

En esa elección, recuerda UP, el PP mostró su desacuerdo y UP apoyó a los populares en aquella ocasión. "Al romper esta norma no escrita el PSOE ha contribuido a que se produzcan nombramientos como el que ahora se propone", denuncia Jaén.

Y añade que si en 2019 el PSOE alegó la especialización en la materia de Preciados, "en esta ocasión Mateos no puede alegar la especialización de Eduardo Gutiérrez en Patrimonio porque el portavoz ultraderechista es veterinario".

Entre otras funciones, la Comisión Ejecutiva del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica se encuentra determinar qué actuaciones se llevan a la aprobación de su Consejo Rector, la organización y control de los servicios técnicos y administrativos, la aprobación de proyectos de ordenanzas y reglamentos, la contratación de obras, suministros y servicios o la aprobación del proyecto de presupuesto.

"Mateos y el PP abren la puerta de las instituciones a la ultraderecha sin tener ninguna obligación matemática, sino simplemente por voluntad de trabajar junto a un partido anticonstitucional y antidemocrático", declara Jaén, quien asegura que "Mateos ni es ni parece moderado".