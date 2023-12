«Tenemos que pensar en un Cáceres con menos tráfico y más espacios para el peatón»

Es uno de los hombres con más experiencia política en el gobierno de Rafael Mateos (PP). Pedro Muriel acumula en su trayectoria hasta tres legislaturas previas, dos en el gobierno de Elena Nevado y otra en la oposición. Antes ha ocupado las concejalías de Deportes, Juventud y Festejos. En este cuarto mandato será el responsable de liderar áreas clave para el desarrollo de Cáceres, Seguridad, Movilidad, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Fondos Estratégicos.

– ¿Cómo afronta esta legislatura en primera línea y en áreas tan espinosas como puede ser Seguridad o Servicios Públicos?

Hasta la fecha había tenido concejalías con peso como el Deporte, Educación, Festejos o Juventud y, en su momento, Rafa me dijo que si ganábamos las elecciones él me veía en otras labores de gobierno y aquí estamos. Yo estoy enamorado de Cáceres, aquí está mi familia, mis amigos. Me gusta la calle, cuando era concejal de Deportes, si me tenía que reunir con alguien lo hacía en el pabellón. Lo afronto con la ilusión intacta y con un compromiso inquebrantable y con mucha responsabilidad, Ser concejal en tu ciudad siempre es un orgullo y un reto. En 2011 veníamos de una gran crisis y ahora tenemos otras circunstancias, también con familias afectadas de otras crisis. Nosotros ahora tenemos el reto de modernizar, de hacer de Cáceres una ciudad de oportunidades, aquí hay calidad de vida pero hay que luchar por mantener esa calidad.

– Habla de estar a pie de calle, ¿es posible hacerlo también en asuntos como la Seguridad?

Hay que buscar un equilibrio necesario. En estos seis meses previos he tenido que afrontar reuniones por el nuevo cuadrante de la Policía Local y previo a ello había un trabajo de acuerdos con los sindicatos, los mandos y los técnicos. Cuando afrontamos temas como las quejas en La Madrila fuimos a conocer in situ la situación y nos reunimos allí con los vecinos. O si llevo Medio Ambiente, tengo que estar en los lugares en los que se aborden estos temas. Hay que hacer un trabajo previo de despachos que los ciudadanos no ven, pero que es fundamental y conlleva mucho esfuerzo, tiempo y sacrificio personal, aunque la política municipal se hace en los barrios. Yo creo que tenemos la suerte de ser cercanos. Calle y despacho. Esa es la clave.

En primer lugar, el área de Seguridad. Los datos siguen situando a Cáceres como una de las ciudades más seguras de España, ¿a qué cree que se debe? ¿Es consecuencia de la labor policial?

Cáceres es una ciudad segura y uno de los retos que tiene este equipo de gobierno es que lo siga siendo. Hemos tenido de forma puntual hechos que han generado inseguridad pero ni mucho menos son significativos. Han quedado en actos puntuales, podemos estar orgullosos de la coordinación en materia de seguridad. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos porque por nuestra parte vamos a seguir manteniendo a Cáceres en las cotas más altas de seguridad. Dicho esto, todo es susceptible de mejorar. Y hemos entendido perfectamente que la policía tiene que adaptarse a los tiempos que corren. Nos hemos puesto a trabajar en una reestructuración y reorganización. Creemos que hay unidades que hay que recuperar, los policías de barrio o de proximidad, queremos que patrullen los barrios y que los ciudadanos vean cercanos a los agentes. Luego hay cuestiones como la violencia de género, vamos a crear una unidad especializada. Otra de las competencias que abordaremos es Seguridad Vial. Cuando llegué, en el garaje de la jefatura había unas motos llenas de polvo que llevaban años sin usarse, que son las que van a permitir llegar con mayor agilidad a algunos puntos conflictivos. Ya hay agentes que las usan. No se pueden despilfarrar los recursos públicos. Dentro de esa reestructuración está hacer una policía de cercanía, eso no significa que no haya actualmente una profesionalidad ni haya un esfuerzo importante.

¿Debería haber más agentes?

Nos encontramos con una plantilla mermada y nos hemos puesto en marcha con los sindicatos y los recursos del ayuntamiento. La policía llevaba años sin hacer prácticas de tiro y ahora las hace en el Cefot hasta que se acondicione la galería que no cumple con la normativa. Nos encontramos con unas dependencias con muchas deficiencias. Hemos contratado recursos que van a mejorar sus actividades que daremos a conocer en breve, prestar el mejor servicio.

¿Pero entonces hay opción a que esa plantilla se aumente?

Efectivamente. Ahora hay siete plazas que están en proceso de concurso oposición y prácticas y se incorporarán a la plantilla en menos de doce meses. Tenemos plazas de subinspector, oficiales y agentes y se sacarán dentro de la oferta pública de empleo de 2024. También estamos trabajando para actualizar el reglamento de segunda actividad. No podemos permitir que haya agentes sin destino.

Ha comentado que habrá unidad contra la violencia de género, ¿habrá también unidad para delitos de odio a personas LGBTI?

Está previsto especializar a los agentes en delitos de odio porque es una cuestión que nos preocupa bastante. No vamos a permitir que se atente contra la libertad individual de las personas.

También ha mencionado que se mejorarán las dependencias de la jefatura ¿y qué ocurrirá con el cuartel de Aldea Moret?

Tenemos por delante la reforma integral de la sala de tiro, reforzar las salas comunes y modernizar la jefatura. Los espacios públicos tienen que ser espacios dignos. En cuanto al cuartel, el alcalde lo dijo el primer día y yo lo comparto. Tenemos buenos datos de la operatividad en el barrio de Aldea Moret y lo que no queremos es estigmatizar a ningún barrio. Yo quiero policías en la calle y no en un cuartel. Esa oficina se va a utilizar temporalmente para otros servicios como la puesta en marcha de la unidad de protección civil. No pensemos que allí habrá una oficina estanca, es un recurso al que estamos dándole forma.

Otro asunto y otro barrio, La Madrila. Esta semana se ha celebrado la segunda mesa de diálogo tras las quejas de los vecinos por la inseguridad y los ruidos, ¿cómo avanza? ¿Qué reto afrontan? ¿Cómo harán para hacer compatible el descanso y la zona de ocio nocturno esta legislatura?

En esa mesa lo que se ha compartido es la problemática de los vecinos, los hosteleros nos explican las medidas que toman, hemos abordado diferentes situaciones con los horarios, la mayor parte de las comunidades han renovado las legislaciones y es algo que cuando llegue el momento habrá que tratar. Lo que hemos buscado de momento es la escucha activa y hemos propuesto más controles. Eso se traduce en datos muy positivos en cuanto a cómo han ido reduciéndose las llamadas y las denuncias y vamos a seguir manteniendo la vigilancia. Hemos afrontado el problema compartiendo con todos los implicados las líneas que queremos mejorar y se está consiguiendo. Ha ocurrido también con el barrio de San Blas. Al final se ha desalojado el bloque y ya no existe el problema y el propietario ha recibido el contrato. Es una demostración de que este equipo de gobierno no esconde la cabeza.

– En cuanto a la movilidad, está claro que la línea que toma Europa es fomentar el uso de transporte sostenible. En Cáceres, el servicio de autobús urbano ha incorporado vehículos eléctricos, ¿habrá apuesta por el transporte eléctrico esta legislatura?

Es evidente que no sólo las directivas europeas sino el propio ciudadano pide ganar espacio. Sabemos que tenemos ciertas normas, que las ciudades tengan espacios como las zonas de bajas emisiones. En Cáceres no existe esa circunstancia, quizá el problema es el exceso de rotación de tráfico urbano. Lo que tenemos que hacer es reordenar. Ya entre 2011 y 2015 el PP empezó a implementar esas medidas con el Pimus (Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible) y ahora toca renovar ese plan porque la ciudad ha cambiado e incluso la gestión municipal ha cambiado. Tenemos que pensar en un Cáceres con menos volumen de tráfico en el centro y espacios que debe ganar el peatón y buscar alternativas a los aparcamientos y fomentar la movilidad en servicios públicos. En cuanto a los autobuses, en la primera quincena de enero se celebra la mesa de transporte y vamos a reforzar la línea 8 en horas punta y vamos a trabajar y a mejorar la realidad que hay. Vamos a buscar recursos para seguir renovando la flota de autobuses y a seguir trabajando para hacer atractivo el uso del autobús.

¿Seguirá siendo reducido el precio del autobús?

Dependemos de lo que el gobierno central haga. A día de hoy no tenemos ninguna información. Termina el 31 de diciembre.

Otra de las posturas que han tomado multitud de ciudades para cambiar la movilidad es apostar por la peatonalización, una apuesta que ha seguido también Cáceres con San Pedro, Gómez Becerra y en última instancia, también Parras, ¿la apuesta de este gobierno será hacer peatonales más vías en Cáceres?

Todos los grandes proyectos que llevamos tienen que ver con la movilidad. Primero, el paseo de la Ribera. En cuanto a las otras dos inversiones previstas, en la remodelación de Camino Llano, el peatón gana espacio sin olvidar que hay que permitir a los vecinos que puedan aparcar. Por otro lado, está la reforma de la avenida Virgen de la Montaña: queremos que sea un espacio verde y un espacio para el disfrute, porque ahora mismo está deteriorado y envejecido, con lo cual el peatón va a ganar espacio y va a mejorar. Templar el tráfico no significa limitarlo, vamos a cambiar los espacios previstos para el aparcamiento. Hay un proyecto integral para la reordenación de las futuras zonas verdes y azul. La ciudad mejora cuando los peatones disfrutan. Todas las peatonalizaciones han sido casos de éxito, cuando gana espacio el peatón, la ciudad se embellece.

Una de las debilidades a la hora de atraer industria es la falta de comunicaciones a nivel de transporte, ¿el ayuntamiento apostará esta legislatura por el aeródromo, insistirá en la autovía Cáceres Badajoz o en la alta velocidad?

La otra mañana desayunaba con una información del ministro de Transportes, Óscar Puente, lamentable que tiene que ver con una de las cuestiones que ha reclamado el alcalde, que es el eje del Ruta de la Plata y que para nosotros es estratégico. Cáceres no puede estar de espaldas al progreso y las administraciones no pueden abandonar a la ciudad en reclamaciones históricas. El trato que se viene recibiendo con el tren es un agravio y traer al Rey a inaugurar un tren que no existe, es un insulto tanto para la corona como para los cacereños. Desde el ayuntamiento vamos a reclamar todas esas infraestructuras que nos posicionan en la conexión directa entre Madrid y Lisboa. Necesitamos infraestruc

¿Y el aeródromo?

Será una realidad. Yo estoy convencido de que María Guardiola lo tiene entre sus ejes fundamentales. Vamos a ver certezas sobre el aeródromo esta legislatura.

Otro de los proyectos que pretendían adecuarse en la última década es el paseo de la Ribera, de hecho es una promesa electoral del actual alcalde, ¿cómo piensan limpiar el Marco y acondicionarlo? ¿En qué plazos? ¿Con qué presupuesto cuentan para el área? ¿Va a ser posible que se devuelva dignidad a un espacio en un estado de abandono en cuatro años?

Creo que bien merece un esfuerzo importante y compartido con otras administraciones. Exigiremos el mismo trato que en otras ciudades como Mérida y Badajoz han tenido en torno a sus cauces. Es uno de los proyectos fundamentales, aunque hay que ser realistas. Necesita una intervención integral. Lo primero es que en este año se haga realidad la primera piedra que hay que poner, un plan director de los usos actuales y de los futuros usos que marque los objetivos y los pasos a acometer a medio y largo plazo. Ya hemos solicitado a la Confederación autorización para limpiar determinados puntos y estamos hablando con la Junta para acometer esa limpieza. De momento, hemos hecho alguna limpieza puntual de zarzales porque estaba en unas condiciones que no eran razonables. No estamos de espaldas, pero es cierto que durante cuatro años no se ha hecho nada. El segundo paso será el tratamiento de las aguas. Y también desayunaba el otro día con una noticia llamativa en la que la portavoz municipal socialista, Belén Fernández, en un acto de deslealtad se había reunido con la Confederación para tratar el tema de la depuradora. Para nosotros es un objetivo prioritario en Cáceres. La Ribera va a ser el gran reto. Y no va a ser a corto plazo. Vamos a buscar financiación y recursos.

Asume usted además una concejalía que en la pasada legislatura se atribuyó la alcaldía, Medioambiente, ¿pueden convivir proyectos como el mayor centro de energía verde y una mina en la ciudad?

Todos los proyectos industriales que se presenten van a tener el apoyo siempre que sean viables, cumplan la legalidad vigente y todas las declaraciones de impacto ambiental. Que el ciudadano quede tranquilo, que velaremos por el cumplimiento para que el desarrollo de Cáceres sea sostenible aunque no podemos estar de espaldas al progreso. Cáceres ha sufrido un abandono en cuanto a la industrialización, estamos en pleno siglo XXI y eso tiene que cambiar. Vamos a ser una ciudad verde, pero no vamos a estar de espaldas al progreso

El mayor contrato, el servicio de la basura, ha cambiado tras 40 años de Conyser a Valoriza, ¿el ciudadano se verá afectado por el cambio?

Conyser es una empresa ejemplar y hay que rendir justo homenaje con el compromiso que ha tenido. Ahora hay otra realidad y hay que velar por las garantías del servicio. Habrá cambios pero vamos a trabajar para que haya un estricto cumplimiento con la calidad del servicio.

¿Cuándo estarán operativas las cámaras para controlar el tráfico en la calle Parras después de que se haya peatonalizado?

En 2024. Falta por cerrar el proceso administrativo y gestionar de todas las solicitudes porque el anterior gobierno no puso un plazo. También hemos hablado con la concesionaria del párking. Previamente, se hará una campaña de información para todos.

El próximo año toca renovar otra concesión de importancia, la zona azul, ¿qué líneas seguirá el nuevo contrato?

Tenemos que sacarlo a licitación ahora, queremos que sea un contrato que sea actual, que esté actualizado y que usando la tecnología inteligente que permita al usuario y al conductor mejorar las condiciones en la búsqueda de aparcamientos.