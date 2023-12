¿Qué opina Cáceres del discurso del Rey Felipe VI?

Felipe VI se dirigió a los españoles en su tradicional discurso de Nochebuena por décima vez desde que llegó al trono. Una alocución en la que llamó a evitar que "el germen de la discordia" vuelva a instalarse entre los españoles. "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades, sino imposición, no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Y junto a la Constitución, España", relató el Rey. Hoy, los cacereños han dado su opinión sobre el llamamiento del monarca.

Jesús María Rosendo ha comentado que "me pareció fenomenal porque volvió a hablar del respeto a la Carta Magna, igual que hizo en el discurso de la jura de la princesa de Asturias o en el del inicio de la legislatura". Otros optaron por no verlo, como es el caso de Carlos Rivera: "Teníamos a la familia en casa y no lo pude ver". O el de Tito Fariñas: "Ni me acordé, siempre dice lo mismo así que no lo vi, que respetemos la Constitución y estemos dentro de la ley". María Guardiola: "Extremadura siempre respetará la Carta Magna para el fortalecimiento de la unidad" Laura Serrano aseguró que estuvo muy correcto y acertado en su discurso: "Me pareció valiente abordar ciertos temas en unos días en lo que se habla tanto de la amnistía". "Hace lo que puede por mantenerse en el puesto y tiene que hacer esos discursos, pero no estoy a favor de la monarquía", ha sentenciado Ana Duque.