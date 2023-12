Habla la concejala de Festejos de Cáceres: «Haremos no sólo una plaza de toros, sino una plaza de todos»

Se graduó en Derecho por la Universidad de Extremadura en 2014 y está especializada en el sector bancario, civil y mercantil. Es aficionada al mundo del caballo y de la tauromaquia y ferviente de la Semana Santa cacereña. Soledad Carrasco lleva las delegaciones de Festejos y Juventud en su primera experiencia como concejala. A preguntas de este diario, no duda en asegurar que habrá festejos taurinos en la Feria de Mayo y que la nueva plaza, una vez reformada, no sólo será de toros, «sino de todos».

Habrá toros en la Feria de Mayo pero, ¿habrá plaza?

Habrá plaza, en ello estamos. Estamos poniendo todo el esfuerzo y el empeño desde las distintas concejalías en que esté lista para los toros de San Fernando. Pero no nos queremos quedar sólo ahí, intentaremos que en estos cuatro años haya una plaza de todos, que sea un inmueble que no esté destinado solo para lo taurino –que es su principal función-, sino que demos cabida al uso del coso también para conciertos, como pasa en otros pueblos, o cenas temáticas en verano. Estamos poniendo todo nuestro empeño para que esté de la mejor forma posible en San Fernando.

¿En qué condiciones estará?

Tiene que estar en las mejores posibles para que los ciudadanos y aficionados al sector taurino puedan entrar cumpliendo perfectamente toda la seguridad que este tipo de inmuebles debe conllevar. Se está trabajando para que cualquier reforma puntual y rápida para estas fechas se haga realidad y la gente pueda disfrutar de forma segura y tranquila.

Sólo faltan cinco meses, pronto se debe conocer a la adjudicataria de los eventos taurinos porque requiere de mucho tiempo organizar los festejos, ¿ha habido contactos con alguna empresa que esté interesada?

Sí. Desde mi concejalía se han mantenido reuniones con varios empresarios. La feria taurina que pretendemos dar en Cáceres está creando mucha expectación y está llegando a empresarios de todas las ciudades de España. Estamos ilusionados porque en todas esas reuniones se puede ver el interés que tienen en realizar eventos taurinos en la Era de los Mártires. Se está terminando el pliego. Prevemos y queremos que se pueda sacar a principios de año porque requiere un margen de tiempo para que se pueda organizar el evento por la empresa que mejores garantías y calidad ofrezca a Cáceres.

El hecho de llevar tanto tiempo sin ofrecer una corrida de toros en la ciudad también será un aliciente para los empresarios...

Que Cáceres quería toros es un grito que llevamos escuchando desde hace varios años. Creo que va a tener mucha aceptación y respuesta por parte del cacereño porque es un sector -el de la afición taurina, de la ciudad y de todas las localidades de alrededor- que no se ha tenido en cuenta en los últimos años. Los empresarios lo saben y el interés que genera la reapertura de una plaza que ha estado abandonada estos años atrás es muy fuerte. Podemos poner el ejemplo de la plaza de toros de Gijón, salvando las distancias.

¿Puede avanzar cómo serán los actos?

No. Hasta que se hagan públicos los pliegos, no tenemos ni el borrador todavía. Sería muy precipitado adelantar algo que aún no se ha confirmado. Además, creo que es muy importante el factor sorpresa.

Cáceres perdió hace años las tradicionales vaquillas del aguardiente, ¿se intentarán recuperar durante esta legislatura o la intención es que sólo haya grandes festejos?

Queremos apostar por cosas que se puedan convertir en realidad, no prometer lo que no sabemos realmente si vamos a poder cumplir. Nuestra idea es recuperar los toros en Cáceres, volver a abrir la plaza para cualquier variedad cultural. No me voy tan atrás como con las vaquillas del aguardiente, pero sí que años atrás, había una feria de toros en San Miguel, la de San Fernando, se daban novilladas en San Jorge. Si recuperamos esas tres fechas, estaríamos más que satisfechos.

Hablando de tradiciones, ¿se potenciarán las hogueras de San Jorge en los barrios?

Sí, nos tendremos que sentar con los distintos representantes de los barrios y lo apoyaremos si es algo que funciona.

Se ha creado una programación navideña atractiva para los ciudadanos, que ha devuelto la vida a la plaza Mayor y tiene numerosas actividades en los barrios…

La programación de Navidad ha sido un éxito rotundo. No lo digo yo, se ve en la calle. El mensaje de «siente la Navidad» ha sido muy acertado, la gente la está sintiendo mucho. Se ha ilusionado mucho con las actividades y creo que ha sido muy positivo sobre todo para la plaza Mayor, porque la pista de hielo haya regresado y haberlo complementado con el tobogán infantil, el musical que se hizo en la plaza de ‘La bella y la bestia’, el poblado navideño, todo el mundo en la calle, las armonías navideñas, los cuentacuentos, pasacalles… Todo está fenomenal y la gente lo agradece porque la Navidad es eso, pasar tiempo en familia, ilusionarse y tener una variedad muy amplia de actividades que hacer, no sólo en el centro, también en los barrios.

¿Se congratulan de la decisión de traer a la plaza Mayor la pista de hielo y el resto de atracciones?

Es una decisión que no sólo aplauden las familias, sino que también lo hace el sector hostelero, comerciantes, el turismo… Ha sido muy exitoso y lo agradecen los distintos grupos.

¿Qué opinión le merece la polémica con el cartel del rey Baltasar?

A mí me parece bastante triste que se haya convertido en polémica. Estamos hablando de un error tipográfico, como ya ha explicado la Asociación de Reyes Magos de Cáceres. Han conseguido que se tape lo realmente importante porque con esa carta, que es la misma del año pasado, se le daba visibilidad y publicidad por algo muy bonito: se iban a sortear seis vales de 100 euros para los niños que participaran enviando las cartas. Y que entre esos seis, uno de ellos tendría el lujo de recibir el regalo por los reyes en su propia casa. En el sorteo se puede seguir participando entregando la carta de Arema, que ya está corregida. Creo que se ha tergiversado todo, nos hemos sumado todos a la ola del oportunismo. El mensaje que tiene que quedar es la labor que hace la asociación y todo sea una simple anécdota. Incluso en esa carta, en el anverso está la representación tradicional del rey Baltasar. Que sepa la gente que Baltasar se queda.

El festejo de Cáceres por excelencia es la Semana Santa, ¿habrá alguna innovación en 2024?

La Semana Santa depende de la Concejalía de Cultura.

¿Se mantendrán las charangas en las ferias de San Fernando del próximo año?

Nos tendremos que sentar con los afectados. En la feria de San Miguel que se celebró en septiembre nos reunimos con los hosteleros de la zona centro y me lo indicaban. Se hizo con normalidad, intentando afectase lo mínimo posible al descanso de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Las ferias de San Miguel son, sobre todo, conciertos, ¿considera que son unas fechas que deberían potenciarse más?

No lo pienso sólo yo. Los que participan en la feria de San Miguel, no sólo el sector hotelero, sino los cacereños y cacereñas que acuden también lo ven así. Las calles están llenas de gente, que lo disfruta. Es algo que funciona y hay que apoyarlo, incluso si se puede mejorar lo haremos

¿Trabajan en mejorar la marca de Cáceres ciudad de festivales?

Desde mi concejalía nos centramos más en coordinar las ferias, los conciertos que hay durante esos días, algunos eventos que hay en la ciudad, Extremúsika… Pero sí, esta marca es algo a lo que hay que dar forma.

¿Cómo hay que potenciar Extremúsika?

Extremúsika hay que seguir apoyándolo. Me reitero, lo que funcione, se apoyará. Año tras año mejora, incluso sólo. Es la gente la que lo hace mejor. La variedad musical se renueva, se amplía cada año y es algo que hemos conseguido que se interiorice en la gente de la ciudad, igual que ocurre en el festival Stone and Music de Mérida. El Extremúsika está ya dentro de Cáceres. Este año ha habido el problema con los guardias de seguridad, cuando hablamos de masificaciones de gente tan grandes pueden ocurrir este tipo de incidencias. Es la empresa de seguridad la que conoce qué ocurrió, quién se saltó el orden o la normativa de la convivencia normal que debe tener un festival.

Womad es santo y seña de la cultura de la ciudad, ¿considera que puede mejorar en algún aspecto?

Aunque es una competencia de la Concejalía de Cultura o de Turismo, puedo decir que nosotros hemos entrado para mejorar lo que ya existe y funciona y para recuperar lo que no existía, en lo que se había dejado de trabajar. Ese es el sentido de este equipo de Gobierno.

¿Qué bazas tiene Cáceres para la candidatura a la Capitalidad en 2031?

La ciudad en sí, su casco histórico, la programación cultural que tiene, en la que colaboramos todos los compañeros del consistorio. Todos estamos convencidos de que Cáceres se merece y debe ganar esta Capitalidad cultural. Sobran las razones para creer en ello y trabajaremos todas las concejalías a una para llegar a ese destino. andeza de esta ciudad, nos falta que la gente de fuera lo vea también. Desde mi delegación, para aportar podemos apostar por los conciertos o los toros, que son algunas de las cosas que podemos organizar para atraer a personas de otra ciudad y que aprovechen para quedarse a dormir, para dar un paseo por el casco histórico, para comer en los restaurantes –que es infinita también la variedad gastronómica que tenemos-. Creo que se pueden aportar muchas cosas desde todas las concejalías.

Hay voces que consideran que La Madrila ya es un gueto y la policía ha alertado de que existe alarma social, ¿qué medidas van a tomar para solucionarlo?

Estamos hablando de un tema de seguridad. Se tienen que tomar las medidas oportunas. Se pueden hacer programas de concienciación. Lamentablemente, cuando hay estas incidencias son fechas en las que hay mucha masificación de gente. Puedo decir por mi experiencia personal que nunca he visto ninguna pelea con armas en la zona.

¿Piensa que el modelo de la calle Pizarro es el que hay que tratar de exportar a la zona de La Madrila para que cesen los problemas?

Está muy bien que Cáceres tenga distintos sitios para salir dependiendo de la edad. Quien quiera disfrutar de un ocio nocturno más tranquilo que acuda a la calle Pizarro y para aquellos jóvenes que quieran discotecas tengan también puedan decidir por dónde salir.

¿Cómo se debe regular el botellón?

Te puedo decir que, dentro de la Concejalía de Festejos, vamos a intentar ampliar la oferta que puedan tener los jóvenes para intentar evitar que la única salida que tengan sea el botellón. Queremos iniciar actividades en las que el alcohol no sea el protagonista, que tengan eventos en los que disfruten, se diviertan y no tengan nada que ver con el botellón.

Por ejemplo…

Estamos trabajando en ello, pero aún no están cerradas y prefiero no decirlas.

¿Cree que es necesaria la creación de un centro de ocio en el ferial?

Un centro de ocio para los más jóvenes siempre será un punto positivo para la ciudad. Si se pudiera hacer más céntrico, mejor. Pero hacerlo, en cualquier emplazamiento, es una gran noticia. Hay centros de ocio en otras ciudades que están un poco retirados y funcionan igualmente. Requeriría una inversión más alta en autobús y otras cosas, por eso habría que ver la mejor manera para hacerlo y buscar un equilibrio. Todo esto hablando hipotéticamente.

¿Cómo opina que se debe luchar contra el machismo y el acoso a las mujeres en los más jóvenes?

Hay muchas asociaciones que están volcadas en ello, y les agradecemos su acción. Mi compañera Encarna Solís también gestiona un montón de ellas y creo que debe ser una educación de base.

El bullying y acoso a los miembros de los colectivos LGTBI también inicia a edades muy tempranas…

Opino lo mismo, con una educación de base. Damos charlas en colegios e institutos, que deberán estar a la orden del día hasta que las erradiquemos por completo.

Cada vez es más habitual ver a niños pequeños con un teléfono en las manos, ¿cómo se puede cambiar esta tendencia?

Hay que luchar contra ello. Vivimos en un mundo digital, pero habría que intentar volver al contacto con objetos, que no sea una tablet, un teléfono o una pantalla de ordenador.

¿Qué propone para que los jóvenes no se marchen de Cáceres a realizar sus estudios universitarios en otras ciudades?

Deben tener razones para quedarse. Vamos a crear actividades para conseguirlo. Los jóvenes están muy contentos y sorprendidos en épocas como Navidad o San Miguel. Ese es el camino que debemos seguir, que haya eventos de este tipo más a menudo

¿Qué hay que hacer desde la administración para intentar que las nuevas generaciones no emigren de la ciudad?

Ojalá dependiera de mí. Yo tuve la suerte de poder trabajar en lo que me gusta en Cáceres desde hace años. Desde el Instituto Municipal de la Juventud ofertamos puestos de trabajo, pero creo que no llega a todo el mundo. Cuando era más joven, yo desconocía esa información. Es algo en lo que trabajamos, precisamente estamos reformando la página web y tenemos que intentar buscar la forma de que todas las herramientas del Espacio de Creación Joven lleguen a todos. Ahora estamos publicitándolo más en redes sociales porque es lo que más ven los jóvenes.

¿Cómo se puede aprovechar más el Espacio de Creación Joven?

Lo ideal sería que tuviera mucha más afluencia. Aunque los jóvenes acuden a menudo a informarse allí. Escuché a los que van y me enteré de que había material que estaba en mal estado, defectuoso o que había que reparar. Se realizó una primera lista con lo más urgente para reparar y conseguimos cumplir un poco las exigencias de los usuarios de este espacio.

Hay que apoyar también el talento joven de la ciudad...

Consideramos que hay mucho talento en los más jóvenes, como en grupos de baile o bandas de música, a los que debemos apoyar y darles visibilidad. Tenemos actuaciones que se pueden realizar en Cáceres y darle un espacio para que triunfen, se publiciten y puedan seguir alcanzando sus metas con el apoyo del ayuntamiento de su ciudad.