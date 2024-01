El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres asciende a 79 millones

El pleno del ayuntamiento aprobará el presupuesto de 2024 en la sesión extraordinaria que celebra este miércoles. Será la ratificación definitiva de las primeras cuentas del mandato de Rafael Mateos como alcalde. Ascienden a 79 millones de euros y es la cantidad más elevada del último lustro, solo se acerca el del año 2021 porque incluía en sus previsiones de ingresos 8 millones de euros de un crédito para financiar inversiones.

El presupuesto que se aprobará este miércoles con los votos del PP, en el gobierno, y Vox tiene un incremento de 431.214 euros respecto al que inicialmente salió del mismo pleno el pasado 27 de diciembre tras su ratificación inicial. Ese aumento se produce en los capítulos de personal y de transferencias corrientes al aceptarse parte de la alegación de CCOO y la totalidad de la presentada por Rafael Mateos. Es la primera vez que la propia alcaldía alega al presupuesto local.

Esta no es la única paradoja que se produce en las cuentas locales. La otra es que el incremento del presupuesto se afrontará sin necesidad de recortar ninguna de las previsiones de gasto. Se financia gracias a que este año no se ha podido aplicar la rebaja del 2,6% en el IBI que se aprobó el pasado año. La imposibilidad de reducir el tributo se conoció el pasado 21 de diciembre, cuando ya se había elaborado el anteproyecto del presupuesto y había pasado por la comisión informativa de Economía para su dictamen antes del pleno.

Esto provocó que en las cuentas locales de 2024 se hiciese una previsión de recaudación ajustada a este descuento fiscal, con un cálculo de cobro inferior en medio millón de euros al real que se recaudará. Ese margen de medio millón es el que permite ahora al gobierno local incrementar el cálculo de fondos a recibir por este tributo y dotar de crédito a los cambios introducidos por las dos alegaciones admitidas.

Con la alegación del alcalde se incrementa la partida del déficit de los autobuses. Ese aumento es de 328.193 euros y la partida pasará a un total de 2.338.738 euros. Con esa variación al alza se dota de crédito al presupuesto para afrontar la pérdida de ingresos que se percibirá de la tarifa del autobús urbano por la entrada en vigor a partir del 1 de febrero de la rebaja de un 50% en el precio de los bonos y la gratuidad para menores de 16 años.

Según la estimación que hacen los servicios técnicos municipales, el déficit que generará en las arcas locales la rebaja de los bonos se financiará por dos vías. La primera es la aportación del Ministerio de Transportes, su participación ascendería a 790.944 euros, mientras que la de la entidad municipal sería de 234.243 euros. La pérdida de ingresos que se calcula por el descuento de los bonos en un 50% asciende a 1.025.187 euros. El coste, que se asume con cargo al déficit del servicio de autobuses, que para el ayuntamiento tiene la gratuidad para los menores se calcula en 93.950 euros. Los 234.243 euros de los bonos y los 93.950 de la gratuidad para los menores da el total de 328.193 euros que se incorpora en el presupuesto con la alegación presentada por el alcalde, que motivo su reclamación en que el decreto que prorrogaba las ayudas del Gobierno al transporte público no se aprobó hasta el pasado 27 de diciembre, el mismo día que el pleno de la corporación local ratificaba inicialmente las cuentas.

De la reclamación de Comisiones Obreras se acepta que se dote de crédito 3 de las 38 plazas vacantes cuyo financiación se inmoviliza y se declara como no susceptible de utilización en el ejercicio de 2024. Se trata de 28 puestos de la plantilla de personal funcionario y de 8 del personal laboral. Todas son plazas que se encuentran vacantes, que pertenecen a la oferta pública de empleo del ejercicio de 2021 y que aún no se han cubierto. Se acepta dotar de crédito a las plazas de psicólogo, de coordinador de Deportes y de oficial de Jardines. Las tres tienen un coste de 103.021 euros, cantidad a la que se dota de crédito con cargo a la recaudación del IBI.

La única alegación que no se acepta es la presentada por la asociación de vecinos de Llopis Ivorra, que reclamaba que se ejecutase la segunda fase de la renovación de la avenida de La Roche Sur Yon, esta obra se había incorporada en un presupuesto anterior con una dotación de 200.000 euros y no se ejecutó. La diputación también había presentado una alegación, al no haberse incluido una partida para el pago de los servicios de bomberos, pero la retiró tras el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento, se incorporará a las cuentas con cargo al remanente de tesorería que se conocerá a partir de marzo.