Habla Carlos Gata, pregonero del Carnaval de Cáceres: «Voy a traer a la carpa a Messi, al emérito y a Boris Izaguirre»

Nació en 1988 en Badajoz y desempeña su labor profesional como comunicador e imitador. Carlos Gata será el encargado de pronunciar el pregón del Carnaval de Cáceres este viernes a las 21.00 horas en la carpa de la plaza Mayor. Antes, cuenta a este diario el orgullo que supone para él y que traerá a Cáceres a personajes como Boris Izaguirre, el Rey o Leo Messi.

¿Qué supone para usted ser pregonero del Carnaval?

Para mí es un orgullo y una responsabilidad ser el pregonero del Carnaval de una ciudad como Cáceres, que tiene un centro histórico y un casco antiguo precioso. Con una historia, una cultura, una gastronomía espectacular. Supone responsabilidad porque quiero estar a la altura de la ciudad como pregonero y un orgullo de que hayan pensado en mí. Es una ciudad histórica de Extremadura, mi tierra.

¿Qué sintió al conocer que era el pregonero de esta fiesta en una ciudad como Cáceres?

Lo primero que hice fue llamar a mis padres y a mi pareja. Sentí muchos nervios, orgullo y muchas ganas de estar ahí y hacer disfrutar a través del humor. Cuando la gente disfruta, también lo hago yo.

¿A cuántos personajes va a traer a la ciudad?

Llevo a Cáceres unos 15 o 20 personajes, entre los que se encuentran el emérito, Boris Izaguirre, Leo Messi, Juan Salazar, de Los Chunguitos, y Jesús Vidal, de la película de Campeones. Quiero hacer un pregón que haga muchas referencias a la ciudad, a su patrimonio histórico, artístico, natural, gastronómico. La idea es ir mezclando todas esas referencias a Cáceres con personajes que van a ir apareciendo y haciendo chistecitos relacionados con la comida de la ciudad, con el deporte… Quiero repescar todo lo que es Cáceres con humor e imitaciones.

¿Cómo recuerda el Carnaval cuando era pequeño?

Lo recuerdo como algo que da luz. Los disfraces son diversión, risas, desinhibirse, ser otra persona. Al final está todo muy relacionado con convertirte en otro. Te vuelves arquero, vampiro, caballero, luchador y te mimetizas con otra gente. Los recuerdo con mucho cariño, tengo disfraces de D’Artacán, de Power Ranger verde, me he vestido también de Luis Aragonés cuando ganamos la Eurocopa. Era muy gracioso porque ahí ya te metías en el personaje.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval de la ciudad?

Creo que tiene muchísimo margen de mejora. No es una fiesta que esté tan reconocida como pueda ser la Semana Santa o la bajada de la Virgen. Pero sigue siendo una ciudad de festivales como Womad, Extremúsika, Irish Fleadh. Creo que tiene mucho margen de mejora y que estos carnavales van a ser divertidos. Pueden ser un punto de inflexión para que vayan creciendo y de aquí a poco tiempo sean muy importantes en la región.

¿Qué piensa cuando la gente dice que a los cacereños no les gusta mucho esta fiesta?

A los cacereños les gusta mucho salir, eso es evidente. No hay más que ver Horteralia, que es parecido al carnaval. Puede ser un poco más por tradición, porque antiguamente no se haya vivido tanto. Pero es evidente que a los cacereños les gusta estar por ahí. Tiene que seguir creciendo y que dentro de un año estemos hablando de que el carnaval de Cáceres haya mejorado mucho con respecto a la anterior edición, pero que vaya a ser aún mejor el año siguiente.

¿Qué hay que hacer para atraer a los cacereños a la carpa de la plaza Mayor en un fin de semana en el que se prevén lluvias?

Esperemos que no llueva, o que al menos no sea demasiado. Que sepan que vamos a vivir un pregón divertido, vamos a tener un montón de personajes, a animar, a interactuar con el público, a motivarles a cantar y a disfrazarse. Todo ello a través del humor. Intentaré crear esa sensación de magia entre el público y el humorista. Creo que será un pregón divertido y animo a toda la gente a que disfrute de todas las actividades del carnaval de Cáceres.

La época dorada del Carnaval cacereño era en los 80 y 90, ¿qué habría que hacer para revivir esta fiesta?

No he vivido nunca en Cáceres, pero sí que mi madre estudió en la ciudad. Ella me cuenta maravillas de su etapa universitaria. Creo que tiene muchísima vida y que todo se puede recuperar. No es una cosa que vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que podemos ir poco a poco creando el sentimiento carnavalero que ya tenía.

Ya volvió el martes festivo con un nuevo desfile, ¿qué habría que hacer para continuar ganando atractivo?

Con los desfiles, con concursos, que haya más grupos de gente que se asocie y compitan entre ellos. Esto son pequeñas cosas que puede hacer que la gente se vea motivada de forma sana y divertida. Cualquiera de estas actividades, cuanto más apoyo tenga por parte de las instituciones, va a ayudar a que la gente se motive.