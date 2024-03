Los socialistas de Cáceres afean a Bazaga por hablar de "memoria histérica"

Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres ha condenado y lamentado "la mofa y la burla" de la portavoz y Consejera de Cultura del gobierno extremeño, Victoria Bazaga, al referirse a la Memoria Histórica y Democrática como "memoria histérica", en lo que considera "una falta de respeto hacia las miles de familias extremeñas y españolas que aún siguen buscando a familiares que fueron asesinados y arrojados a fosas comunes por el franquismo que tanto añoran".

A su juicio, el Partido Popular "demuestra que cada vez es más difícil distinguirles de la extrema derecha de la que ya han asumido, no sólo sus discursos, sino también sus políticas, alejándose aún más, si cabe, de la moderación que se les presupone, y mostrando un gran desconocimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura".

Para los socialistas, estamos ante "una ley reparadora que, en contra de lo que la derecha y extrema derecha extremeña afirman, recoge a todas las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura” sin referencia concreta a qué política, ideología, creencia religiosa u orientación sexual debieron sostener para ser consideradas víctimas.

La Consejería de Cultura n"o merece tener al frente a una persona que fomenta el odio y desprecia la historia". Exigen que Bazaga "se disculpe públicamente por sus palabras, y si no, que la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la cese de todas sus responsabilidades por faltar el respeto a las familias de los más de 13.000 extremeños que aún siguen enterrados en las fosas del franquismo. Desde Juventudes Socialistas defenderemos siempre la verdad, la justicia y la reparación, porque la memoria histórica no abre heridas. Memoria histórica es como se llama la historia que aún tiene las heridas abiertas”, concluyen.