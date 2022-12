La Navidad no empieza en Hoyos hasta que Remedios Infante encienden las luces de su casa, ubicada en el número 6 de la calle Pablo Pérez. No ha vivido nunca en Estados Unidos ni tiene vinculación con Norteamérica, pero la decoración navideña de su hogar recuerda estos días a las viviendas de las películas americanas. No falta detalle en la fachada. Más de dos décadas de alumbrado. Cientos de bombillas de colores que caen en cascada, un muñeco de nieve (2,5 metros), un Papá Noel (3,5 metros), árbol, regalos... que se encienden sobre las 17.30 o 18.00 horas.

Cada año también incluye novedades en la decoración para no dejar de sorprender a vecinos, amigos y a todos los visitantes de otras zonas (Cáceres, Plasencia, Badajoz, Don Benito, Madrid...) que convierten el encendido de la casa en un acto casi institucional. «No es sólo decorar, es un momento entrañable y mágico. Todo comenzó con un muñequito, y así llevo 22 años. Me ayuda mi hijo a prepararlo y tardamos más de un mes», dice Infante. Su gusto por la decoración navideña está en sus genes y la ilusión la sigue manteniendo intacta (como una niña pequeña) y le encanta ver cómo sigue parándose la gente a observar su hogar. Incluso los vecinos se reúnen para cantar villancicos y realizar diferentes actividades. Remedios es modesta y no lo sabe, pero es posible que esté marcando una nueva tendencia en el lugar: «Por aquí nos quieren mucho, nos vienen a ver siempre», comenta. Guadalupe se viste de luces para Navidad No puede disimular su orgullo por una decoración que brilla a kilómetros. Toda la vivienda respirará aroma festivo hasta el 8 de enero, cuando llegará la parte del trabajo más delicada. «Guardar las cosas lleva varios días, porque todo tiene que ir colocado en su caja», afirma con una sonrisa a El Periódico Extremadura.