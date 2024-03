Rebeca Gutiérrez, de Coria, feliz ‘entre fogones’

«Estoy muy contenta y me parece un sueño que un chef como Toño Pérez (Atrio) me haya puesto la medalla». Así se sentía la joven cauriense, Rebeca Gutiérrez, horas después de haber conseguido un galardón relevante tras obtener el tercer premio en el III Concurso de Escuelas de Cocina de Bacalao de Islandia que se ha celebrado en Mérida, el jueves. Por delante de la estudiante cauriense, quedaron una participante de Barcelona, que consiguió el primer premio y en segundo lugar un sevillano. Sin embargo, el plato elaborado por Rebeca conquistó de tal manera al jurado que hizo que se llevara el tercer premio.

Rebeca Gutiérrez / CEDIDA

Su carpaccio de bacalao sobre bacalao a baja temperatura, acompañado de una parmentier de ajo asado, senderuela encurtida, higos caramelizados y sopa de tomate encandiló al jurado que valoró la presentación, originalidad y armonía, así como el sabor, el aroma, la textura y el discurso de esta joven, de 21 años que, en la actualidad, estudia segundo curso de Dirección en Cocina y Nutrición de la Escuela de Hostelería de Salamanca.

Su afición a la cocina, según explica ella misma, le viene de niña en las horas que se pasaba con su madre cocinando. «Desde pequeña siempre me ha gustado y estoy segura de que mi futuro laboral y profesional estará siempre ligado a la cocina», confesaba al mismo tiempo que aseguraba que «entre fogones me siento feliz». No obstante, y con los pies en el suelo, asegura que este premio lo ha conseguido también gracias a sus profesores Rosa Moreno y Ricardo Gómez y al apoyo de su familia. Ahora, de momento, se centrará en seguir con sus estudios y formación.