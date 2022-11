El Cáceres pretende afianzar su despegue y ganar al fin en casa

Vuelve la LEB Oro para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, al que se le han hecho algo largos los 16 días que han transcurrido desde su último encuentro. Aquella tonificante victoria ante el Tau Castelló da paso a la visita del Grupo Alega Cantabria a partir de las 18.00 horas en el Multiusos.

Cuando se está en una dinámica positiva lo mejor es seguir jugando. Es lo que suelen decir los entrenadores y Roberto Blanco se suma a la teoría, pero tampoco puede haberle venido mal seguir trabajando en apuntalar los alfileres sobre los que ha estado cogido su equipo desde que empezó la pretemporada. El parón ha servido además para terminar de recuperar físicamente a Carlos Toledo, que debutará este curso con un nuevo papel respecto al anterior: más protagonismo en ataque y más minutos como alero alto, una posición en la que hasta ahora Simas Jarumbaukas estaba solo.

Toledo ni es ni va a ser una estrella, pero sí un jugador de esos que acaba transmitiendo valores colectivos a compañeros y grada. Su vuelta se pretende que sea un ladrillo compacto en el dificultoso edificio de la construcción del Cáceres 2022-23.

LA PROGRESIÓN

Blanco presumía además del hecho de haber podido entrenar cinco contra cinco durante el parón, «la primera vez que conseguimos esto durante unas ventanas FIBA. Quiere decir de lo bien que está preparado el equipo físicamente y cómo hemos ido ensamblando las piezas. Es una evolución no rápida, pero sí progresiva».

«Volvemos a la competición, a jugar partidos, que es lo que nos gusta», destacó el entrenador. Ganar en Castellón fue un enorme alivio para él, consciente de que el escenario hubiese sido muy distinto estas dos semanas con un 1-5 en el balance. El 2-4 también es francamente mejorable, pero al menos permite respirar optimismo en un tramo clave del calendario, cuando toca medirse a los tres recién ascendidos, que por esa condición son teóricos rivales directos por la permanencia.

El primero es un Cantabria que está rompiendo todos los pronósticos y que presume de su 4-2 pese a su modestia presupuestaria y conservar a buena parte de la plantilla que la pasada campaña militaba en LEB Plata. Aunque quizás esa sea una de las claves. «Es importante tener una base consolidada de jugadores especialmente nacionales que te ayuda a que la adaptación a la liga sea más fácil», analizó el preparador local el viernes, ensalzando el trabajo de su homólogo en el otro banquillo, David Mangas. y del propio club de Torrelavega. En cuanto a jugadores, mencionó los papeles crecientes de Alo Marín y Agustí Sanz, así como la experiencia de Mirza Bulic y la irrupción de John Harrar, «Puede ser que para algunos sea una sorpresa, pero quienes conocemos a ese equipo y a su entrenador a lo mejor no nos sorprende tanto. Tienen un baloncesto muy reconocible, pero no pero no por ello fácil de contrarrestar», sentenció.

En el trasfondo está también un dato poco habitual. El Cáceres ha perdido los tres partidos que ha disputado como local, un auténtica rareza en un club que siempre ha esgrimido a su hinchada como un valor extra a la hora de buscar resultados. Tanto Almansa como HLA Alicante y Guuk Gipuzkoa sacaron tajada de un Multiusos en el que volverá a haber actividades paralelas para que ruja lo máximo posible. Después llegarán los viajes a Albacete y Ourense. ¿Rampa de lanzamiento o regreso a las dudas?