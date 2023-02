No pudo pasar del empate sin goles el Cacereño Femenino en su visita al Espanyol (0-0) en un duelo en el que quizás mereció más, sobre todo por un claro penalti sobre Edna no señalado en el minuto 92. Cuatro minutos después fue la misma jugadora la que rozó el gol al estrellar el balón contra el larguero. Pero en esta jornada entre semana la pelota no quería entrar.

En el conjunto cacereño destacó la actuación de su portera Inés, que con tres paradas soberbias, las tres a acciones de Adriana Martín, permite al CPC mantenerse en la segunda posición, aunque ya no comparte coliderato con un Deportivo de la Coruña que ganó in extremis su partido (2-1). Quien perdió fue el tercero en discordia, el Eibar, que cayó 0-1 ante el Osasuna. Las verdes ya piensan en su rival del domingo en Pinilla, el Barcelona B, al que ya solo aventajan en un punto.

Saltó al terreno de juego de la Ciudad Deportiva Dani Jarque un Cacereño con varias rotaciones en su once inicial, tal y como había anunciado el técnico Ernesto Sánchez. Leivis, Manoly y Sara Rubio entraron de inicio. Tres días antes ante el Tenerife B esperaron su momento desde el banquillo.

Mandaba el Espanyol en los primeros minutos, aunque su dominio no generaba ninguna inquietud en la portería defendida por Inés. Pronto cambió el sentido del juego y el Cacereño se hizo con el control. Así creó la primera ocasión, con un disparo de Keefe desde dentro del área bien atajado por la portera perica. Era el minuto 12 y las de Ernesto Sánchez se habían hecho dueñas absolutas del juego.

A la contra intentó sorprender el Espanyol. Judit Pablos cogió el balón en el centro del campo y se lanzó al ataque a toda velocidad y se plantó sola ante Inés, que realizó su primera gran intervención.

Bajó el ritmo. El balón se movía mucho, pero lejos de las porterías. Intentó cambiar el guión el Cacereño tras el descanso, apostando por un fútbol más directo para tratar de sorprender al Espanyol.

Quería otra vez mandar el conjunto local, pero su empuje solo le duró unos minutos, porque las ganas de correr del Cacereño hacían que las espanyolistas fueran precavidas en sus ataques. Un disparo lejano de Keefe a la hora de juego fue el primer avisto de las extremeñas, que justo a continuación estuvieron a punto de sorprender a su rival. Fue Manoly la que aprovechando un fallo de una defensa local cogió el balón al borde del área y, de primeras, su disparo se fue lamiendo el palo.

'Santa' Inés

La segunda gran intervención de Inés fue en el minuto 74. La rematadora, otra vez Adriana Martín, que tras una recorte en el área se había deshecho de Mireia y se había quedado de nuevo cara a cara con la guardameta verde, que se hizo enorme en la portería. Tras eso, la lesión de Nuria Martínez tuvo el partido parado durante unos diez minutos.

Los últimos minutos se jugaron a toda velocidad. En el 90, un córner fue rematado al larguero por Edna. El Cacereño se acercaba a un gol que le hubiera dado el liderato, pero se le resistía.

Y para colmo, la colegiada levantina Claudia Cebollada se tragó un penalti clarísimo sobre Edna en el minuto 92. No lo pitó, pero el Cacereño no se fue abajo y en el 96 fue Ayaka la que pudo abrir la lata, aunque la portera local también estuvo acertada, como Inés en la siguiente acción del Espanyol, cuando Adriana Martín, quién si no, se plantó solo ante ella. Otro cara a cara del que salió victoriosa la guardameta verde y que permitió a las suyas quedarse al menos un punto.