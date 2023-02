El seleccionador nacional, el italiano Sergio Scariolo, y uno de los grandes protagonistas entre sus jugadores, el base andaluz Alberto Díaz, tuvieron palabras de reconocimiento y cariño para el público de Cáceres.

«Ha sido un ambiente muy bonito, que no dudábamos que íbamos a tener. Cáceres es una ciudad de baloncesto, que seguramente tenía hambre de baloncesto internacional», dijo Scariolo. «Recuerdo que cuando llegué a España, era un equipo de los que estaban en la Copa, en el ‘playoff’ por el título, es decir, está claro que era una realidad pequeña, pero que funcionaba y competía muy bien», agregó después del partido.

Del mismo modo, aseguró el seleccionador que «mi primer partido en España fue precisamente aquí. Espero que puedan volver arriba. No será fácil, pero el veo que la pasión de la gente está ahí. Eso siempre es una buena base para luego construir».

El debut de Reyes

Sobre el debut de Alex Reyes, dijo Scariolo que «está haciendo una buena temporada. Bilbao es un club que trabaja bien, con cosas parecidas a las que hacemos nosotros y que hacen con su entrenador».

También concretó que «se le notaba un poco nervioso por el debut, es lógico, por ser encima en el sitio donde nació. Le seguimos como seguimos a todo el mundo. Ya he dicho a los jugadores que pueden entrar, luego quedarse, luego salir... y así, lo importante es meter un pie dentro de la puerta y hacer parte de este grupo, de esta familia, de la mejor forma como persona, com o compañero de equipo. Luego las oportunidades llegan, y Alberto está aquí para demostrarlo, llegan cuando menos te lo esperas. No depende de ti solo. Solamente hay que transmitir buenas sensaciones y ser parte del grupo humano. Luego el talento te pondrá en tu lugar».

Alberto Díaz estaba especialmente feliz por lo que había sentido. «El ambiente sido magnífico, y no solamente en el partido, sino desde que llegamos. Cáceres se ha volcado con nosotros, las instituciones y la gente de aquí. Jugar en sitios como éste es especial por el entusiasmo y las ganas que pone el público. Espero que sea la primera de muchas», apuntó el base de Unicaja, que consideró que el partido se había perdido por la intensidad en el rebote y el ataque.

«Fue un partido igualado, competido, y había que tomárselo como un amistoso. Es difícil de analizar este encuentro a nivel de resultado porque se han hecho experimentos. Quizá hemos tenido un momento difícil cuando nos han cogido siete rebotes ofensivos seguidos», asumió mientras tanto el seleccionador sobre el encuentro en sí, que si bien fue de competición ya la clasificación de los dos equipos estaba asegurada de forma matemática previamente.

También valoró en positivo la LEB Oro, en la que muchos de los jugadores que saltaron a la pista tienen su origen en esta competición. «Hay entrenadores que apuestan por jugadores jóvenes sin perder la confianza», afirmó. «Es exigente», recalcó. «Muchas veces lo que falta es la paciencia», manifestó el italiano.

Mientras tanto, Giancarlo Pozzecco, seleccionador italiano, se congratuló del triunfo, saludó uno a uno a sus amigos españoles de Formentera y bromeó sobre su condición de políglota. Recordó, en este sentido, que su mujer es natural de Valencia.

Del partido en sí, apuntó Pozzeco que su equipo tuvo momentos de baloncesto «maravilloso» y que el partido había sido de un buen nivel.