María Reyes Murillo, pedaladas de presente

A María Reyes Murillo Nogales (Quintana de la Serena, 28 de diciembre de 2004) Pedro Romero, referencia del ciclismo en la región (exprofesional de carretera, campeón nacional en bicicleta de montaña y expresidente federativo) le dijo, tras verla desenvolverse a dos ruedas con un llamativo desparpajo, algo así como «cuando tengas edad junior hablamos». Cuatro años después, recién cumplida la mayoría de edad, María será la única extremeña participante en la Vuelta a Extremadura de Carretera Féminas, que se inicia este viernes en Mérida, con la idea de «poder terminar» y, si se puede, «en función de cómo me encuentre, intentar alguna escapada», agrega la protagonista.

«Al ser la única de aquí, me ofrecieron la posibilidad, me tiré al barro y acepté», cuenta a este diario, teniendo en cuenta que lo suyo es más la bicicleta de montaña. Pero ella asume el desafío con naturalidad. Sus palabras y tono de voz denotan convencimiento y confianza en sí misma.

Entre medias de ese lapso de «cuatro o cinco años», Murillo ha vivido y se ha preparado a conciencia durante dos en la Residencia del Centro de Tecnificación la Ciudad Deportiva de Cáceres, con Carlos Cobos como técnico; ha corrido en su verdadera especialidad, el mountain bike, con el Extremadura Ecopilas desde el año pasado y ha iniciado, este mismo curso, la carrera de Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura. «Es mi primer año. Antes estudié en el instituto Virgen de Guadalupe», informa esta deportista dicharachera, a la que ser el foco de una entrevista no intimida. Más bien al revés.

Dice que para ella es un gran sacrificio compaginar libros y pedales con una agenda especialmente apretada, en la que solamente los lunes deja de entrenar para descansar. «A los niveles que ya estoy, cuesta mucho», recalca. Pero ella sueña y su prioridad son los estudios, claro, para después dedicarse a cualquiera de las salidas profesionales de su carrera que le seduzca.

La corredora de Quintana ha sido cedida al Abadiño Cycling Team para disputar la ronda extremeña. «En mi mente no está lo de cambiarme a la modalidad de carretera, porque le tengo respeto al haber hecho siempre montaña. Corrí en el Campeonato de España yo sola, sin equipo, y ahora tengo la oportunidad de ver cómo es competir realmente en carretera. Ahora se verá».

Asegura la protagonista estar expectante ante lo que va a vivir. «Estoy un poco nerviosa, sí, además de lo del respeto», recuerda. «Vienen equipos superbuenos, profesionales», pero insiste: «con acabar las etapas y no tener caídas y sustos, me quedaré más que satisfecha». ¿Escapadas? «Conforme me vaya viendo; si veo que mis piernas me van bien, quién sabe. A lo mejor hacemos alguna», no descarta la joven de Quintana.

Sus inicios hay que situarlos en clave familiar. «Mi hermano corría en bici. Y como eran los fines de semana, íbamos con mi padre y mi madre. Y me dijeron: ‘¿por qué no empiezas con la gymkana que se ve que manejas bien la bici’? Y así fue». Tenía seis años.

Con su hermano

«Mi hermano ha sido bastante bueno. Por temas de estudio y demás, lo tuvo que dejar», comenta. También se vino a Cáceres Francisco Murillo y lo abandonó. Ha sido precisamente su entorno el que más le ha ayudado. «Nunca te van a fallar. Ellos están siempre ahí. No podría estar aquí sin que ellos no estuvieran apoyándome», dice agradecida.

Se ve que a María el ciclismo le seduce. «Es mi válvula de escape cuando estoy agobiada por temas de estudios o por cualquier otra cosa, cojo la bici y me olvido del mundo. Cuando estoy entrenando no me acuerdo de nada. Es gran parte de mí».

¿Hasta dónde quiere llegar? Ella misma lo explica. «Nunca se puede saber porque depende de muchos factores. Sé que voy a poner por delante siempre la universidad y los estudios, pero quién sabe. Si acabo la carrera bien y lo sigo compaginando y llega un equipo profesional, ojalá…».

En el Extremadura Ecopilas dice estar feliz. «Soy la pequeñita del grupo, de la familia, y estoy muy bien. Todos los compañeros se preocupan por cualquier cosa mía, o lo que necesite. Ellos se adaptan a mis entrenamientos para no salir sola aquí en Cáceres o lo intentamos cuadrar. No tengo ningún problema. Estoy muy agradecida», reflexiona.

Pedro Romero fue quien, haciendo efectiva su promesa, la señaló para la formación extremeña. «Me llamó y me ofreció la oportunidad». Y, tras una temporada especialmente complicada, sus resultados como biker son excelentes, con victorias incluidas, con éxitos como el de Fuenlabrada de los Montes y el del pasado fin de semana en Quintana, al lado de su casa, en el Extremo Puerto la Cabra BTT. En su otra casa, Cáceres, argumenta estar feliz. «Este es mi tercer año aquí y es como si fuera ya mi casa». María Reyes Murillo, todo sobre ruedas.