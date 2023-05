«Signos de ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Ruptura longitudinal vertical periférica del cuerpo posterior y cuerpo del menisco interno. Pequeña fisura horizontal en cuerpo posterior del menisco externo. Condromalacia rotuliana grado I...». Ese es el diagnóstico de Toñi Mahíllo, jugador del Coria, que tendrá que pasar por quirófano, como ha informado este lunes su club, inmerso en la lucha por la permanencia en Segunda Federación.

La 2022-2023 ha sido una temporada muy complicada para el central. Comenzó lesionado y no debutó hasta la jornada 13. Tuvo que volver a parar unas semanas entre febrero y marzo y a mediados de abril volvió a romperse para ya no jugar más. El defensa no pudo ayudar a su equipo en los últimos partidos de liga ni tampoco ahora en la fase de permanencia, donde el Coria perdió por la mínima ante el Deportivo Aragón en la ida (1-0) y el sábado intentará darle la vuelta a la eliminatoria en el duelo de vuelta en La Isla (20.00).

El club empezará este martes a vender las entrada para este encuentro. El precio es de 5 euros para los socios de la temporada y 15 para el público en general. «La Isla tiene que explotar», decía el técnico Diego Merino aún sobre el césped de La Romareda tras caer 1-0. El entrenador pedía el máximo apoyo de la afición cauriense para levantar la eliminatoria y conservar la categoría.