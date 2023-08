Hablamos con la piragüista emeritense, patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte, en vísperas de su participación en el Mundial de Alemania.

¿Qué sensaciones tiene, a horas de comenzar su participación en el Campeonato del Mundo?

Pues pese a ser esta cita todo un Mundial, las sensaciones son similares a las de muchas competiciones. Son muchos nervios, pero, a la vez, son muchas ganas de competir.

¿Cuáles son los objetivos que se marca en ellos?

El objetivo en este Campeonato del Mundo es sacar mi mejor versión. Yo sé que he estado entrenando muy bien, los tiempos en casa han sido muy buenos, llevo un año trabajando muy bien y lo que tengo que hacer es hacer mi mejor carrera y no pensar en las rivales, porque al final es un Campeonato del Mundo Absoluto y hay muchísimo nivel. El objetivo es hacer mi mejor carrera y con eso voy a estar contenta.

¿Hay alguna estrategia para controlar los nervios previos a los grandes eventos o prefiere estar con esa tensión y canalizarla de forma positiva?

Sí, hay alguna estrategia. Yo llevo trabajando en este aspecto con un psicólogo desde hace unos años, porque me suelo poner muy nerviosa y con mucha tensión y al final no soy capaz de dar mi 100 por cien en algunas carreras. Lo que intento hacer es no poner el foco de atención en la competición, intentar distraerme con otras cosas y sobre todo no obsesionarme con los nervios porque los nervios van a estar ahí, y si piensas que no puedes ponerte nerviosa me pongo más nerviosa aún. Lo que intento es evadirme un poco y no pensar en la carrera, eso es lo que me ayuda.

Los campeonatos de España fueron enormemente positivos para usted, ¿qué valoración hace de lo que va de temporada?

La temporada nacional ha terminado de la mejor forma posible, con las cinco medallas conseguidas en las cinco pruebas que corrí en el Campeonato de España y, además, la que más ilusión me hacía, que era la del K1-200, donde más allá de conseguir una medalla en esta distancia, que llevo persiguiendo muchos años y se estaba resistiendo, me clasifiqué para este Mundial Absoluto, que para mí supone terminar la temporada de la mejor manera posible.

Después de Alemania, ¿qué citas clave le restan a Teresa Tirado hasta final de año?

Después de este mundial de Alemania ya no quedan más competiciones. Esta es la última cita, el último Campeonato en el que voy a competir y ahora lo que toca es colgar la pala unas semanitas y descansar para la siguiente temporada.

¿Qué posibilidades hay de que la veamos en París?

Bueno, ahora mismo, este Mundial es clasificatorio para París, pero yo participo en una distancia no olímpica por lo que no hay plazas en juego. Por lo tanto, los Juegos de París no son el objetivo en esta competición, pero el años que viene habrá más opciones de clasificación en el Preolímpico.

¿Cómo enfoca sus entrenamientos en función de los objetivos a corto y medio plazo?

Los entrenamientos a lo largo de la temporada son muy variados. Empezamos en la pretemporada, en octubre, con ritmos más lentos, mucho volumen para coger fondo y después pues cuando se van acercándonos las competiciones trabajamos más sobre la distancia de 500 metros, que son un ritmo más explosivos, más corto y con mucha intensidad. En mi caso, ahora llevo unos meses atrás trabajando sobre el 200 que es totalmente diferente, mucho más explosivo aún y mucho más corto, pero hay que ir adaptándose y entrenar para lo que venga.

¿Qué importancia le da al entrenamiento ‘invisible’ (alimentación, descanso activo, preparación mental…)?

Yo le doy muchísima importancia este aspecto de mi preparación. Como ya he dicho tengo un psicólogo deportivo, también tengo un nutricionista que me va dando pautas todo el año, cuido mucho los descansos etcétera. Al final todo suma y por mucho que entrenes, si las otras cosas fallan, no vas a dar tu 100%, así que tienes que cuidar todos los aspectos.

¿Es importante contar con apoyos en ese camino? ¿Con cuáles cuenta usted?

Es muy importante contar con apoyos. Yo tengo la suerte de formar parte del grupo de deportistas con patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, que me ayuda económicamente. Además, también tengo acceso a las becas de Somos Deporte, de la Dirección General de Deportes, por resultados conseguidos en Campeonato de España y asistencia a competiciones internacionales. El Ayuntamiento de Mérida da ayudas para material deportivo y, por supuesto, también tengo el apoyo de mi club, de la Federación Extremeña, entrenadores, amigos y familia, que son los más importantes.

¿Habrá tiempo para unas vacaciones antes de terminar el verano (o ya la hubo)?

Bueno, tiempo para vacaciones de verano ya no va a haber, porque se está acabando agosto, pero sí que tendré unas semanitas de descanso de no tocar la piragua e intentaré irme a la playa que la disfruto mucho.