Gus, ante su reto deportivo más especial

Los comienzos siempre son especiales y el de esta nueva temporada lo es aún más para el entrenador del Villanovense. José González ‘Gus’, uno de esos tipos de la casa, que conocen a la perfección el club, está ante su temporada más ilusionante. Ahora sí. El año pasado empezó como segunda espada de Manolo Cano, pero su espantada en dirección al Atlético de Madrid femenino le abrió de par en par las puertas de entrenador titular a Gus.

Esa historia es de sobra conocida, como lo son también el resto de meses en los que el Villanovense tomó impulso con el técnico serón para quedarse a las puertas de un ‘playoff’ que bien hubiera sido merecido. Ahora, varios meses después, Gus afronta cargado de optimismo e ilusión un nuevo curso en el que ha tenido la oportunidad de participar de primera mano en la confección del plantel junto al director deportivo Rafa Ocaña. «El equipo está hecho a mi mano», apunta sin titubeos. Pero lo más positivo para Gus es que ha conseguido mantener a una decena de jugadores de la plantilla del año pasado, algo que para él resulta clave. «No es fácil conseguir algo así para un club como el nuestro cuando se viene de hacer un gran año como el que hicimos la temporada pasada», argumenta el preparador villanovense.

En el club están más que tranquilos con las aspiraciones de esta temporada. Son conscientes de que hay equipos con mucho más potencial, pero es ese el papel que precisamente le gusta desempeñar al Villanovense. El ir de tapados, de equipo sin altas pretensiones pero que tampoco renuncia a nada. El día a día y el paso de las jornadas irá poniendo en orden a lo que aspira un Villanovense que arranca la temporada este domingo visitando al Talavera.

Gus parte de cero y lo sabe, por eso no esconde que para él es «la temporada más importante». De hecho, reconoce que debe ser el curso en el que mejor tiene que hacerlo. «El proyecto es nuevo y espero devolverlo con ganas y buen fútbol», explica.

Otros favoritos

Tiene claro también qué equipos van a ser los favoritos a todo. Ahí mete en el saco a Numancia, Badajoz, Cacereño o Segovia, pero también ve con serias posibilidades a otros más ‘tapados’ como Guadalajara o Atlético Paso. ¿Dónde cabe el Villanovense en esa ecuación? Gus lo tiene claro: «iremos poco a poco, mejorar lo del año pasado sería un éxito, pero no me preocupa ni me ocupa. Lo importante es preparar el primer partido de liga».

Sea como sea lo que Gus es consciente de que desde este domingo comienza una carrera de fondo en la que lo principal es tener paciencia vengan como vengan los resultados. Mientras tanto, en el club celebran el estar rozando a estas alturas, antes de comenzar la temporada, los 1.000 abonados, una cifra positiva para el Villanovense, que en las últimas tres campañas se venía quedando lejos de ese número. «La afición para nosotros es muy importante», insiste el entrenador, que sabe también de la importancia de hacer de su estadio un fortín.