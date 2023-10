El Mideba Extremadura «no se cierra a nada» esta temporada

El Club Polideportivo Mideba Extremadura arranca una nueva temporada, en la que representará tanto a Badajoz como a la región extremeña en la División de Honor del Baloncesto en Silla de Ruedas, siendo el club deportivo pacense que compite en la categoría más alta de su deporte, por encima del fútbol o cualquier otra disciplina.

La temporada 2023-24 comienza con novedades en la junta directiva. Manuel Díaz deja la presidencia del club tras siete años en el cargo, siendo ahora presidente Manuel Naharro Gata.

En palabras del presidente, el equipo llega «con ganas tras haber conseguido la victoria en el torneo de Lisboa», debutando este sábado, a las 17:00 horas, en la Granadilla. «El club quiere recuperar el cariño social que siempre ha tenido en la ciudad, llevando el nombre de Badajoz y Extremadura por todas partes». Hace 10 días comenzó la campaña de abonados, con una «muy buena aceptación y a precios muy bajos» para mantener la masa social del equipo.

La nueva temporada se presentó este lunes en el Palacio de Congresos de Badajoz, con la presencia del director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas Martín; el presidente del Mideba Extremadura, Manuel Naharro, y el capitán del equipo, Tinín.

Jorge Borba Cintas seguirá siendo el entrenador, mientras que el capitán del equipo es Tinín, quien afirmó que «no ha sido un año fácil para nosotros, ni en lo deportivo ni en lo extradeportivo, pero este año vamos a hacer todo lo posible para que eso cambie y Badajoz esté en lo más alto de España y comentamos en Europa, eso es lo que vamos a intentar».

Por último, preguntado sobre los objetivos del equipo para la temporada, el presidente indicó que «el club no se cierra a nada durante esta temporada. El objetivo principal no puede ser otro que la permanencia en División de Honor, pero a partir de ahí vamos a lucharlo todo. Volver a competiciones europeas es otro de nuestros objetivos... El objetivo es mantener categoría y de ahí luchar lo máximo posible. Estoy convencido de que la plantilla, y el club, va a dar lo mejor de ellos para no marcarnos límites. Hay que decir que hay bastantes clubs que triplican o cuadriplican nuestro presupuesto, pero nosotros tenemos la fuerza de luchar por llevar nuestro nombre a lo más alto».