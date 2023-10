Todavía con la resaca del 'caso Rubiales', que ha generado tanto debate este verano, Movistar Plus+ tiene ya disponible 'Golpe de revés', una serie británica sobre el abuso de poder en el mundo del deporte. Concretamente, en el tenis de élite. La ficción plantea desde el primer momento una duda: ¿el entrenador acusado de abusos sexuales es víctima de una injusticia o se trata de un depredador que se aprovechó de su posición?

Creada y escrita por Hania Elkington ('La serpiente de Essex', 'The Innocents') y con los productores de la reputada 'Line of duty' detrás, cuenta con Aidan Turner ('Poldark', 'Leonardo') y Ella Lily Hyland ('Intruder') en los papeles principales.

Acusado de abusos sexuales

"La idea de esta relación entre un entrenador y una jugadora se me vino a la cabeza cuando estaba pensando en un artículo sobre una joven que, con el tiempo, obtiene una perspectiva sobre las relaciones que ha tenido en el pasado", explica Elkington, criada en el suroeste de Londres, por lo que el tenis y Wimbledon han sido siempre parte de su vida.

La historia comienza con Justine (Hyland) a los 17 años, jugando las semifinales de Roland Garros bajo la férrea dirección de su entrenador, Glenn (Turner). Pero su prometedora carrera se ve truncada por una lesión. Cinco años después trabaja como fisioterapeuta en el mismo club en el que dio sus primeros pasos y, cuando él gana un importante torneo con su nuevo pupilo, un italiano bala perdida, la joven se presenta ante la policía asegurando que su antiguo entrenador abusó de ella en el pasado.

"Hay una perspectiva en la trama que no siempre vemos y una ambigüedad en la primera parte de la serie que realmente me gustó. En los primeros episodios no tenemos mucha información sobre lo que sucedió. Luego obtenemos información clave, pero incluso después de eso no conocemos la historia completa hasta el final. Como telespectador, me encanta sentarme en casa tratando de descubrir quién está diciendo la verdad aquí. Tanto Glenn como Justine, la chica que le acusa, parecen dignos de confianza", avanza Turner, que también es aficionado al tenis y por eso disfrutó tanto preparando este papel.

Ambigüedad

"Como entrenador, no juego ningún partido, pero tengo que hacer los movimientos correctos. Y parte del entrenamiento fue conocer a Ella [Ella Lily Hyland, la coprotagonista]. Jugamos mucho al tenis juntos y fue divertido", señala el actor, que se documentó leyendo libros sobre este deporte y viendo vídeos. "Hay un gran libro de Patrick Mouratoglou llamado 'The Coach' y 'Open: memorias' de Andre Agassi también es muy bueno. Y había muchos vídeos en Youtube interesantes de entrenadores", destaca el intérprete, que disfrutó con la ambigüedad de su personaje.

"Para mí fue importante intentar construir el personaje en mi cabeza para no hacerlo espeluznante o poco fiable. Y Ella hizo lo mismo para no hacer el suyo como una víctima. Queríamos que la audiencia dudara teniendo dos personajes creíbles", subraya.

Porque precisamente lo que destaca de Glenn es que nadie, a primera vista, lo vería como un depredador. "Es una persona encantadora y carismática, amable y comprensiva, que pasa mucho tiempo a solas con jugadores jóvenes. Tiene mucho talento como entrenador. Para mí era importante interpretar a alguien que te hiciera decir: "Me gusta este chico, me gustaría que me entrenara a mí o a mi hija". Así que si ha abusado de Justine, eso lo haría realmente peligroso, ¿no? Porque no habría habido señales de alerta. Cuando Justine hace sus acusaciones, sus amigos, familiares y colegas no la creen. ¿Podría estar amargada porque Glenn está teniendo éxito con un nuevo jugador y hay cosas que sucedieron entre ellos que pueden haberla dejado sintiéndose herida o desear venganza?"

Además, Glenn es un hombre felizmente casado y muy popular entre los jugadores jóvenes. "Eso es adictivo para él. Ese sentimiento de ser necesitado es algo que quizá no obtenga de sus compañeros. Es más fácil obtenerlo de jugadores más jóvenes que realmente lo necesitan. Para los jugadores jóvenes, Glenn es su pasaporte para su carrera profesional, por lo que sabe cuánto lo necesitan algunos de estos jugadores más jóvenes. Ser tan popular le ha puesto en situaciones que podría aprovechar, que le permitirían manipular a la gente si lo deseara", concluye.