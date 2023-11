Roberto Blanco dice que el Cáceres ganó por trabajo y no por juego

“Doy la enhorabuena al equipo por la victoria. Igual no ha sido el partido más vistoso ni bonito de los que hemos jugado, pero les felicito sobre todo por el trabajo que hacen en el día a día para poder conseguir triunfos. No ha lucido mucho, el equipo ha estado muy tensionado y presionado y no entendemos muy bien por qué, ya que hemos transmitido tranquilidad durante estos días. Han estado muy agarrotados en situaciones que teníamos controladas”. Así analizaba Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio, el triunfo de los suyos ante el Clavijo (85-78).

“Al final hemos sacado la victoria por el trabajo ante un rival al que hay que darle mérito por lo que hace, cómo pelea. Hoy el balón ha caído de nuestro lado y creo que lo hemos merecido. No estoy muy feliz con el juego, pero insisto: lo de hoy no lo hemos fraguado durante los 40 minutos, sino durante las últimas semanas. Ahí es donde está el premio”, incidió el placentino. El Cáceres le da la vuelta a la tensión En su particular lectura del choque ante los riojanos abundó: “hemos empezado otra vez dejando mucha facilidad al rival para anotar y en cosas que teníamos controladas. Increíblemente se nos van a 26 puntos en el primer cuarto y eso me ha transmitido un poco de desconfianza en cuanto a cómo se siente el equipo”dijo. “Esta semana todo el mundo ha ayudado a un buen ambiente, calmado, con todos empujando para conseguir la victoria y no sé por qué esa presión y esa tensión”. Irregularidad Bajo su punto de vista, “después hemos vuelto a hacer un trabajo defensivo que se aproxima a lo que nosotros podemos hacer y ahí parecía que teníamos el partido controlado. Malas decisiones defensivas nos vuelven a meter en problemas hasta una situación muy clara que nos da cinco tiros libres para que el partido lo tengamos controlado al final”, aseguró, para recordar: “había que meter esos cinco tiros libres. Pero hay que estar concentrados hasta el final, en el último segundo hacemos una falta ridícula a Norris que es significativa de lo que estoy hablando, de este nerviosismo que es una autopresión. Dikembe hace una falta absurda que él sabe que no puede ir ahí, pero las victorias hay que celebrarlas y disfrutarlas. Unas veces son más bonitas y otras menos vistosas” “Aunque no es el espectáculo que queríamos dar, al final terminamos metiendo 85 puntos en un partido que no es bueno ofensivamente. Hay que estar contento, hay que sumar también cuando se juega mal”, apuntó también en su visión particular sobre el duelo del miércoles. “Hay que llegar lo mejor posible al próximo partido. A ver si nos quitamos esa losa. Hay que convencer a los jugadores de que hacen un buen trabajo y lo pueden seguir haciendo y plasmarlo”, dijo en relación a encuentros como el del domingo en Burgos ante el Tizona. “Es un jugador muy importante”, resaltó sobre la actuación del base Dani Rodríguez y su papel en el equipo en partidos como éste.