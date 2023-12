El Cacereño se mentaliza para cambiar su imagen ante el líder

Volver a ganar en casa. Eso es ahora mismo lo único que aparece en la lista de deseos del Cacereño, que ya solo tiene una oportunidad para cumplirlo en este 2023 con la visita del Illescas al Príncipe Felipe este domingo (12.00 horas). Después, el parón navideño. Pero no será nada fácil. Y no porque el conjunto toledano llegue como sorprendente líder del grupo 5 de Segunda Federación y probablemente como el equipo más en forma (cinco victorias seguidas), sino más bien por los ‘miedos’ que arrastra un CPC que no gana en su campo desde el 3 de septiembre. Desde entonces, dos empates y cuatro derrotas, una losa demasiado pesada.

La difícil búsqueda del equilibrio en el Cacereño «Queremos ganar este partido y que eso nos dé confianza, sobre todo cuando jugamos en nuestra casa», reconoce el técnico Julio Cobos, que empieza a ver brotes verdes, como las tres porterías a cero consecutivas que han permitido a los verdes sumar cinco puntos en las tres últimas semanas. Pero no es suficiente, porque el CPC inicia la jornada en puestos de descenso y si no gana al Illescas lo más probable es que cierre el 2023 en esa zona roja. Jugar contra el líder, «aunque nadie esperara verlo ahí a estas alturas de temporada», es un punto de motivación extra para los jugadores del decano extremeño. Para esa ansiada victoria volverá a agitar la coctelera, aunque por sus onces han pasado todas las piezas de las que dispone menos Vertiz, más fuera que dentro del club. «Contra los equipos buenos no estamos jugando mal», añade el preparador, que confía en que eso sirva para dar un impulso más a sus jugadores. «Estoy confiado en que el equipo va a dar un paso adelante y vamos a hacer un buen partido». Del Illescas, que como los verdes ha dejado la portería a cero en los tres últimos partidos (aunque en su caso ganándolos) destaca su juego «alegre, rápido y dinámico. Mete mucho ritmo a los partidos y está haciendo bien las cosas, no está ahí por casualidad». Tiene, además, algo que en este momento le falta al Cacereño, que es la confianza, que, como dice Cobos, solo se gana con las victorias y es lo que él quiere conseguir en este último encuentro del año para irse de vacaciones con buenas sensaciones. «Este domingo tenemos uno de los partidos más bonitos del año», afirma el preparador del Illescas, Pablo Nozal, que cree que el Cacereño es un equipo hecho para ascender «con jugadores de otra categoría», que pueden estar pagando en este momento un extra de presión por verse abajo. Alineaciones probables: Cacereño: Robador, Iván Martínez, Lobato, Fran Serrano, Matovo; Clausí, Telles, Fran Viñuela, Iván Fernández, Diego Díaz, Tellechea. Illescas: Christian Gómez, Simón, Poveda, Marvin, Viaña, Núñez, Marcos, Cortázar, Feria, Cañizares, Molina. Árbitro: Ignacio de Santisteban Adame (Comité Andaluz). Estadio: Príncipe Felipe. Hora: Domingo, 12.00.