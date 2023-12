La difícil búsqueda del equilibrio en el Cacereño

La búsqueda del ansiado y necesario equilibrio entre defensa y ataque está siendo el gran quebradero de cabeza de Julio Cobos en el Cacereño. Cuando el equipo funciona atrás y consigue dejar su portería a cero, la puntería no funciona delante. Y cuando ha acertado más con la meta contraria es cuando más desprotegida ha dejado la propia.

En las cuatro primeras jornadas, el CPC no encajó gol alguno y marcó dos, ambos en el encuentro inaugural de la temporada, el único que ha ganado hasta ahora en su campo. En las tres últimas ha repetido lo de dejar a su portero imbatido, pero solo ha anotado un tanto (al Montijo). En medio, ocho jornadas en las que marcó 13 goles, pero, eso sí, encajó 18.

«Estamos contentos porque somos capaces de dejar nuestra portería a cero, algo que no estaba ocurriendo y ahora ha vuelto, pero lo que queremos es encontrar ese equilibrio entre ser un equipo fiable defensivamente, que lo estamos siendo y tenemos que continuar así, y crear ocasiones», decía Cobos este viernes. Pero crear más, porque el CPC ha gozado de muchas oportunidades ante Montijo (0-1), Llerenense (0-0) y Atlético Paso (0-0), pero no han sido suficientes. «Tuvimos cuatro ocasiones y no fuimos capaces de marcar», señalaba el técnico hace una semana, «pues igual lo que tenemos que hacer es generar ocho para marcar uno».

En la búsqueda de ese equilibrio se afana el de Valdehornillos, aunque recalca que en esto del fútbol no es siempre fácil saber porqué pasan determinadas cosas. «A veces los goles son cuestión de rachas individuales o de grupo. Otras veces aparecen sin querer...».

Volver a ganar en casa

De lo que no tiene duda es de un elemento imprescindible para acercarse a ese equilibrio: ganar en el Príncipe Felipe, algo que no hace el Cacereño desde la primera jornada. Este domingo tendrá una oportunidad de conseguirlo en la última jornada del 2023, en la que le visita el líder Illescas. «Es muy necesario conseguir una victoria en nuestra casa y quitarnos un peso de encima, porque los números que tenemos fuera de casa son muy buenos, pero los números de casa son muy malos».

Para este encuentro no tendrá bajas el Cacereño más allá de la de Vertiz, un jugador que no ha entrado en los planes de Julio Cobos. «¿Sigue en el equipo?», se le cuestionó este viernes. «De momento es un jugador más del equipo, de momento», respondió el preparador verde.