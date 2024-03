Las aficiones de Cacereño y Badajoz empiezan a dar color al derbi del sábado

Hay calma tanto en Cáceres como en Badajoz, pero el duelo del sábado en el Príncipe Felipe poco a poco va cogiendo color. La retirada de entradas por parte de los socios del Cacereño (que declaró el encuentro medio día del club) marcha a buen ritmo y en dos días se ha superado el millar de suplementos retirados mientras que el conjunto blanquinegro, que el domingo metió 8.415 personas en el Nuevo vivero, ha completado ya casi dos autobuses con los seguidores que le acompañarán en este derbi de máxima necesidad. Para ambos. Estos ingredientes pueden hacer que el estadio del CPC acabe registrando la mejor entrada de la temporada. Los dos equipos necesitan a sus aficiones.

Es así por la máxima necesidad de unos y otros. Porque aunque los verdes estén en una situación mucho más cómoda, sumar los tres puntos de este duelo le puede permitir dar un paso casi definitivo en la lucha por la permanencia e incluso le posibilitaría pensar en cotas mayores. Aunque nadie quiera hablar de esa opción. Solo se piensa en la permanencia, como recalcó el domingo tras la goleada al Talavera (4-0) el técnico Julio Cobos.

Cinco puntos separan al Cacereño de la zona de playoff. Los mismos que le distancian del descenso. Un ‘equilibrio’ que hace a los verdes mirar más hacia abajo, donde ha convivido la mayor parte de la temporada. Eso a pesar de los 37 puntos que ya suma. La campaña pasada la permanencia en el grupo 5 de Segunda Federación estuvo en 39 puntos. Hace dos cursos, en el grupo 4 (el de los extremeños entonces), fue algo más cara, 44 (41 para el playoff de permanencia).

Máxima cautela

«Mi discurso es alejarnos lo máximo posible de abajo. Hay que sumar los puntos de la salvación lo antes posible», decía Cobos el domingo. El motivo de su cautela, la reacción de los de abajo en las últimas jornadas, que probablemente lleve a una permanencia ‘cara’. «Está todo el mundo apretando mucho, va a haber mucha igualdad, aquí cualquiera gana a cualquiera», apuntaba el preparador. En juego aún hay 21 puntos.

Y en ese sentido el calendario del Cacereño no es nada fácil. Tras el Badajoz restarán seis jornadas en las que el CPC se enfrentará a cuatro de los cinco primeros en la clasificación. Los otros dos encuentros, dos derbis, el primero ante un Montijo casi descendido (en el Príncipe Felipe el 7 de abril) y el segundo, el 14 de abril, ante un Llerenense que también pelea por la permanencia y en su campo está siendo bastante fiable.

El Badajoz, sin margen de error

Hace ya varias semanas que el Badajoz agotó su crédito en la competición. En las primeras jornadas se alejó de la cabeza y pronto se quedó muy lejos de la pelea por estar en el ‘top 5’ de la categoría. Con el paso de las semanas, la esperada reacción no terminaba de llegar. El coqueteo con el descenso pasó de ser circunstancial a ser un síntoma preocupante que le ha hecho llegar una situación crítica a la recta final de la liga, donde ahora mismo no se puede permitir ni un solo error. Ya no puede escudarse en si juega en casa o fuera o si se mide a un rival de la zona alta u otro que pelea por la permanencia: tiene que buscar el triunfo sin importar en qué estadio juegue ni ante qué rival. Con este panorama es con el que se presentará el sábado en el Príncipe Felipe de Cáceres.

Aspecto de la grada del Nuevo Vivero, el pasado domingo. / Andrés Rodríguez

Y eso que se intuye al menos las sensaciones sí que parecen haber variado tímidamente tras el relevo en el banquillo. El hijísimo Luis Oliver Sierra logró que el equipo protagonizara la inesperada machada de vencer en Talavera (1-2), aunque ante el Villanovense volvió a sumar un tropiezo que en nada ayuda a sus opciones por la permanencia (0-0). Ahora mismo el cuadro pacense se encuentra cuatro puntos por debajo del Llerenense, equipo que marca la eliminatoria de promoción por evitar el descenso, y a cinco del Guadalajara, primer equipo en permanencia y que cuenta con un partido menos.

La conclusión que se extrae es que tiene que enlazar una racha positiva en la que predominen las victorias, donde el empate ya no sirve de mucho y en la que más derrotas pueden terminar de sentenciar al conjunto blanquinegro. Pese a ello, el técnico aseguró no sentir agobio por la situación. «La ansiedad no va a existir en función de lo que hagan otros equipos. Nosotros solo miramos nuestros partidos», declaró en su última comparecencia. Oliver Sierra insistió en que no le preocupa la falta de gol mientras haya ocasiones. «Mientras lleguemos con esa claridad al área rival, estamos tranquilos y no hay ansiedad», añadió tras el último partido liguero.

