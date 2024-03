El Mérida, a volver al camino correcto

La competición alcanza las últimas diez jornadas. Treinta puntos en juego que van a dirimir los destinos de cada equipo y que, en el caso del Mérida, pasa por repetir la temporada próxima en la misma categoría. La situación actual de los emeritenses es de cierto optimismo, pues ocupan el puesto que marca la permanencia. Sin embargo, solo tienen un punto de ventaja sobre San Fernando y Linares, y mantienen una desventaja de tres sobre el Atlético Sanluqueño, cuatro sobre el Castilla y cinco con el Atlético B. En resumen, se prevé apasionante la pelea por mantener la categoría, pues, como suele ocurrir todas las temporadas, los equipos de abajo cada vez puntúan más independientemente de si el rival es de los de la zona de playoffs de ascenso.

Precisamente, uno de esos equipos es el rival de este domingo para los emeritenses, el Recreativo de Huelva (12.00 horas). El Decano se ha asentado en la quinta posición, aunque en la segunda vuelta está teniendo números más discretos que están haciendo que le recorten distancia sus perseguidores. De hecho, de los últimos cinco partidos solo ha ganado uno. Fue en casa ante el Ceuta. A pesar de esto, es «un rival muy complicado», pero el escenario «muy bonito para traerse una victoria», indicaba David Rocha, entrenador emeritense. Explicaba que su rival «acabó el año de forma increíble, pero en la segunda vuelta está más flojo». Sin embargo, «en casa es muy fiable», con solo dos derrotas y cuatro empates.

Esperaba Rocha un encuentro en el que «de inicio querrán marcar territorio, tenemos que saber manejar los tiempos del partido». Y se mostraba optimista porque «tienen características que nos pueden venir bien. Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera, pero si estamos a ciento veinte por cien».

Las bajas

Para este encuentro no podrá contar con los lesionados Elejalde, Álvaro Juan y Padilla, los tres hombres ofensivos. Por eso las dudas sobre el posible once titular aparecen en la línea defensiva, concretamente en los laterales, pues puede mantener a Beneit y Damián en ambos flancos o dar entrada a Pipe o a Llácer. En el resto de posiciones no se prevén cambios una vez que Sandoval ha vuelto a la titularidad.

Abel Gómez, por su parte, no podrá contar con Brahim, que está con la selección de Nigeria, ni con el lesionado Pablo Caballero.

Compitiendo «muy bien»

Explicaba el técnico onubense sobre el Mérida que es un equipo que «viene en dinámica positiva, a pesar de la derrota, pues solo ha perdido uno de los últimos ocho partidos. Llega de sacar muchos puntos en partidos fuera de casa. El mercado de invierno le ha ayudado bastante. Están compitiendo muy bien». Por eso prevé un «partido igualado». Entendía que su equipo debe de estar «concentrado en volver a hacer las cosas bien». Y destacaba la importancia de la afición para conseguir el objetivo al que les ha llevado la competición, que no es otro que jugar los playoffs de ascenso, a pesar de ser un debutante en la categoría.

Se prevé que haya un gran ambiente en las gradas, donde también habrá afición romana, en un número en torno a los 180 seguidores.

Posibles alineaciones: Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Sergio Díez, Alejandro Gálvez, Raúl Navas, Pinillos, Del Pozo, Josiel, Luis Alcalde, Antonio Domínguez, De La Rosa y Caye Quintana. Mérida: Juan Palomares, Raúl Beneit, Bourdal, Falcón, Damián Canedo, Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Sandoval, Mizzian y Chuma. Árbitro: Fernando Bueno Prieto. (Comité Madrileño). Estadio: Nuevo Colombino. Hora: Domingo, 12.00.

Suscríbete para seguir leyendo