El Mérida pierde el camino

Cosechar una derrota en feudo de un equipo de playoff como el Recreativo de Huelva en un escenario como el Nuevo Colombino debe entrar dentro de lo asumible para un equipo que está luchando por la permanencia. De hecho, los resultados de los rivales directos del Mérida han sido tan buenos para los intereses romanos que, a pesar de esta segunda derrota consecutiva, los emeritenses han caído a posición de descenso, pero empatados a puntos con el Linares, que es quien marca la salvación.

Es decir, la clasificación sigue tan apretada como antes de que se celebrara la jornada. El motivo de preocupación lo analizaba el propio David Rocha después de que su equipo cayera en Huelva (3-0): «Nos ha faltado la contundencia defensiva que veníamos mostrando hasta hace dos semanas. Llevábamos tres partidos seguidos sin recibir gol fuera de casa, mostrando una agresividad defensiva y una contundencia en el área muy alta, y hoy [por el domingo] nos ha faltado. No hemos estado al nivel que veníamos y son goles muy evitables los tres».

El propio entrenador se culpaba afirmando que «soy el principal culpable porque el halago debilita y no hemos sabido mantener esa tensión competitiva de las últimas semanas. Esta me la apunto y seguiremos apretando para lo que queda de temporada». Pero también dejaba un mensaje muy claro para la plantilla: «Me preocupa que esta semana me ha faltado ver brillo en los ojos. Ha sido una semana que ya íbamos sacando un poco de pecho, y espero que esto nos vuelva a poner en nuestro sitio».

A pesar de estos dos malos resultados consecutivos, el preparador muestra «confianza plena. Hubiésemos firmado hace dos meses estar como estamos». En este sentido, lo cierto es que hace dos meses, los emeritenses estaban con una puntuación similar a las del Melilla, Atlético Baleares y Recreativo Granada, y, actualmente, se puede considerar que los tres están prácticamente descendidos.

Con el transcurso de la competición, la pelea por la salvación se ha quedado, a falta de nueve jornadas, en una disputa entre seis equipos que están separados por seis puntos. El primero es el Atlético B (36), seguido por el Real Madrid Castilla (35), Atlético Sanluqueño (34), Linares (31), Mérida (31, en descenso) y San Fernando (30).

En la próxima jornada, el Mérida recibe al Córdoba en el Romano José Fouto el sábado (20.00). Se prevé que haya un gran ambiente en el feudo emeritense, pues existe la posibilidad de que haya hasta un millar de seguidores cordobesistas para acompañar a su equipo, que está protagonizando una gran remontada clasificatoria en busca del asalto al liderato. Actualmente, es el conjunto más en forma del grupo, con seis victorias consecutivas que le han servido para acercarse a tres puntos del líder, el Castellón.

Desde el club emeritense también se pretende que haya el mayor número de aficionados locales posibles y para ello han puesto en marcha una promoción en la que los abonados pueden sacar una entrada de la misma zona de su abono a mitad de precio.

