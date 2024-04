Cacereño: críticas desde la grada

«Se está demostrando que hay problemas económicos y que se le adeuda dinero a los jugadores. No es lógico para la afición y para ellos que a estas alturas de la temporada se siga con esos grandes problemas que vienen de atrás». Lo dice Siso Blanco, significado aficionado del Cacereño. «En nombre del aficionado y del socio del club, considero que la directiva, en este caso el presidente y el vicepresidente, deben decir en los medios de comunicación la situación en la que se encuentran los jugadores», asegura en declaraciones a este diario.

Blanco habla de que no hay claridad de cara a la opinión pública. «En definitiva, el secretismo que están teniendo estos directivos no es normal. Que digan qué se les debe, que no se les puede pagar, que se les pagará… que no podemos estar así un club que en esta temporada había buenas intenciones de hacer un buen año tras lo ocurrido la pasada», comenta el carismático hincha, miembro de La Resistencia CPC, la última peña creada en el entorno del club.

Dar la cara

«Es todo lo contrario. Creemos que deben decir algo. Señores, tenéis que dar la cara y decir cuál es el problema y que los jugadores no son esos jugadores que nosotros creíamos que iban a dar todo por el club», agrega. «En algunos partidos se ha demostrado que no es así. Por lo tanto, hay que decir toda la verdad para que los aficionados pensemos: ‘pues bueno, no hay dinero, no se puede hacer más, no merece la pena tener un equipo en la cuarta división y si hay que estar en la regional o la división más baja que haya, pues se está’».

«Queremos saber toda la verdad, señores directivos. Digan ustedes toda la verdad a los medios y a ver qué es lo que pasa. No hay otra cuestión». Con esa contundencia Blanco quiere que hable el presidente, Carlos Ordóñez, o el vicepresidente, Juan Miguel Olmeda, y que se haga la luz en el decano extremeño, que juega el domingo en casa (17.30 horas) un derbi clave para la permanencia ante el Montijo.

