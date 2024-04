El Al-Qázeres juega con un ojo en el Joventut-Paterna

Último partido de la temporada regular dela Liga Femenina Challenge en el Multiusos. El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura recibe al Vantage Towers Alcobendas (19.00 horas) con una parte de su pensamiento puesto en lo que sucederá a partir de la siguiente semana en el ‘playoff’ de cuartos de final. Si gana, los afrontará como séptimo y si no, como octavo. No hay gran diferencia, la verdad, porque en todo caso disputará el partido de vuelta como visitante, con la ligera desventaja que eso supone.

No podrá ‘elegir’ rival, que saldrá del enfrentamiento directo entre Joventut y La Cordá Paterna a la misma hora. Si las catalanas vencen por cinco o más puntos serán terceras y, por lo tanto, rivales del octavo. Si no, será Paterna quien ocupe esa posición. Al cuarto le corresponderá el séptimo.

Jesús Sánchez, el entrenador del Al-Qázeres, no mostró prioridad ninguna. «No sé decir. Lo pongo en una balanza y... Quizás le tenemos un poco más de miedo a Joventut porque en el último partido en casa contra ellas vimos que eran muy buenas, pero viendo la plantilla dePaterna pues... No veo una diferencia muy grande. Paterna tiene un juego interior muy potente y Joventut es más físico, con muchas jugadoras más iguales. Estar hablando de estos equipos hace una idea de nuestra temporada. El que venga al Multiusos se va a encontrar con un rival con muchas ganas de hacer un buen partido», analizó.

Sobre el Alcobendas, consideró que es «un rival eh bueno que viene en muy buena dinámica» y que sería importante conseguir la victoria para llegar «con las mejores sensaciones posibles» a la eliminatoria previa a la final a cuatro.

El bajón

Sánchez calificó de «sobresaliente» la temporada de su equipo como local y cuando se le preguntó por la nota que le pondría a la segunda vuelta en concreto -solamente cuatro victorias de 14 encuentros- puso sobre todo el ojo en los partidos a domicilio. «Fuera no hemos estado bien. Podríamos hablar de los pequeños detalles, pero lo cierto es que no esperaba una primera vuelta de 12 victorias ni una segunda de cuatro o cinco. Lo normal hubiese siete u ocho en cada mitad. En la primera sacamos dos o tres que no esperábamos y en la segunda hemos perdido algunos que si los vuelves a ver te preguntas cómo ha sido posible al salirse un balón o fallar tiros liberados que sí habíamos metido antes».

Suscríbete para seguir leyendo