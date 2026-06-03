Elena Manzano y Guillermo Santamaría, consejeros de la Junta: "Los fondos europeos mejoran la vida diaria de las personas y ayudan a construir una Extremadura con más oportunidades"

Los fondos europeos están siendo decisivos para impulsar la modernización y las oportunidades en Extremadura. Desde la mejora de infraestructuras educativas y sanitarias hasta proyectos de digitalización, sostenibilidad y empleo, estas inversiones buscan reforzar el "derecho a quedarse" y construir un futuro con más oportunidades para los jóvenes y el conjunto de la ciudadanía. La consejera Elena Manzano y el consejero Guillermo Santamaría analizan el impacto de esta financiación en la región y los retos de futuro.

Responde la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano:

P. La inversión europea está presente en proyectos muy diversos en Extremadura. ¿Cómo se traduce, en la práctica, esta financiación en oportunidades reales para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y desarrollar su futuro sin tener que salir de la región?

R. La inversión europea se nota en el día a día de nuestros jóvenes porque mejora directamente los lugares donde estudian y se preparan para su futuro. Gracias a los fondos FEDER, estamos renovando y construyendo centros educativos más modernos, mejor equipados y adaptados a las necesidades actuales en toda Extremadura. Esto hace posible que cualquier joven, viva donde viva, pueda formarse en buenas condiciones y tenga más opciones de quedarse, trabajar y desarrollar su proyecto de vida aquí, en su tierra.

P. En el marco de esta iniciativa, ¿qué proyectos financiados con fondos europeos destacaría como ejemplo del impacto real en la vida cotidiana de la ciudadanía?

R. Un buen ejemplo es la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz, que permite formar a futuros profesionales sanitarios en instalaciones modernas sin tener que salir de la región. También destacan las mejoras de eficiencia energética en 60 colegios, que hoy son espacios más confortables y sostenibles para alumnado y profesorado. Son proyectos muy concretos que muestran cómo los fondos europeos mejoran la vida diaria de las personas y ayudan a construir una Extremadura con más oportunidades.

Antiguo matadero de Malpartida de Plasencia, transformado en el Espacio Matadero de Arte (EMA) Vicente Manzano García, un centro cultural y artístico que promueve la participación ciudadana y el acceso a actividades culturales / Junta de Extremadura

Responde al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría:

P. Uno de los mensajes clave es el "derecho a quedarse". Desde su responsabilidad en economía y empleo, ¿qué papel juega la financiación de la UE para fijar población y atraer talento a la región?

R. La financiación europea está siendo clave para que cada vez más extremeños puedan estudiar, trabajar y emprender en Extremadura, contando con oportunidades reales para construir aquí su futuro y desarrollar su proyecto de vida. Gracias a estos fondos estamos impulsando proyectos que mejoran la vida en nuestros municipios, especialmente en el entorno rural, como las iniciativas de "Pueblos Inteligentes", que utilizan la tecnología para ofrecer mejores servicios públicos, más eficiencia energética, nuevas oportunidades ligadas al turismo y una mejor calidad de vida. Además, estamos ayudando a empresas, autónomos y emprendedores a modernizarse, impulsar el teletrabajo y abrirse a nuevos mercados a través de la digitalización y el comercio electrónico. Todo ello, unido a las inversiones en formación y cualificación profesional, nos permite generar empleo, atraer talento y ofrecer a nuestros jóvenes más oportunidades para quedarse y construir su futuro en Extremadura.

P. De cara al futuro, ¿qué prioridades tiene Extremadura para seguir aprovechando los fondos europeos en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad o la innovación?

R. Nuestra prioridad es seguir aprovechando los fondos europeos para construir una Extremadura más moderna, innovadora y competitiva, pero también más conectada y con más oportunidades para todos. Queremos que la transformación digital llegue tanto a las grandes ciudades como a los pequeños municipios, ayudando a nuestras empresas y autónomos a incorporar nuevas tecnologías que les permitan crecer, innovar y competir en nuevos mercados. Proyectos como el Centro Demostrador TIC de FEVAL reflejan muy bien esa apuesta por acompañar a las pymes en su modernización y hacerlas más fuertes y competitivas. Al mismo tiempo, seguimos impulsando la formación en competencias digitales, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la internacionalización empresarial, porque creemos que el futuro de Extremadura pasa por una economía más innovadora, más verde y capaz de generar empleo de calidad y nuevas oportunidades en toda la región.