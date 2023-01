El Partido Popular ha alcanzado este martes un acuerdo con los diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García Adanero, suspendidos de militancia de UPN, para concurrir juntos a las próximas elecciones forales y municipales bajo las siglas del PP.

Así lo han dado a conocer el presidente del PPN, Javier García, y los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, en una comparecencia en la sede de los populares en Pamplona, en la que también ha estado presente la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva.

El PPN y la Plataforma Navarra, que crearon los dos diputados, han firmado un acuerdo que consta de cuatro puntos. El primero contempla "la creación de un espacio unido de centro derecha en Navarra, que tenga como objetivo fundamental la defensa de la libertad del constitucionalismo y del régimen foral de Navarra".

El segundo punto recoge que el PP y la Plataforma Navarra "se presentarán juntos en las próximas elecciones forales y municipales bajo las siglas del Partido Popular".

En tercer lugar, se reivindican como "una alternativa real al Gobierno del Partido Socialista apoyado por EH Bildu". "Es inexplicable que la base de la gobernabilidad de Navarra descanse hoy en un partido como es EH Bildu, cuya finalidad es la desaparición de Navarra", añaden.

Por último, se comprometen a desarrollar "políticas sociales y económicas que traten de mejorar el día a día de la sociedad navarra y por ende de nuestro país, sobre todo en estos momentos de incertidumbre que vive la sociedad navarra".

El presidente del PPN, Javier García, ha señalado que "hoy es un buen día para el centro derecha, para estar muy alegres, más que ilusionados, porque se presenta la unidad para ser alternativa y combatir el Gobierno de Chivite con los nacionalistas".

Trabajo común para las listas

El Partido Popular y la Plataforma Navarra trabajarán conjuntamente en la elaboración de las listas electorales, si bien los dos diputados no han concretado si estarán en esas listas.

Sayas y Adanero no se han afiliado al Partido Popular y seguirán en el grupo mixto del Congreso. García Adanero ha señalado que si dieran algún paso en ese sentido lo anunciarían. "Yo no descarto nada, en ningún caso voy a descartar poder afiliarme al Partido Popular o cualquier otra cosa, pero a día de hoy no nos hemos afiliado al Partido Popular", ha dicho el diputado navarro.

Después de que la dirigente de UPN Marta Álvarez manifestara el lunes que "quien traiciona se junta con quien traiciona y quien miente se junta con quien miente", Carlos García Adanero ha dicho que "cada minuto que destinan a insultarnos es un minuto que no hacen oposición a Chivite, cada uno elige cómo utiliza los tiempos".

Además, el diputado ha afirmado que "nos expulsaron" de UPN. "Te dejan sin derechos y sin deberes, estamos expulsados. Todo el mundo recuerda, cuando votamos -la reforma laboral-, aquellas frases que decían 'expulsión, expulsión'. Se decían aquí y se oían en Madrid, con las ganas que lo decían", ha señalado.

Además, Javier García ha asegurado que "quien rompe el centro derecha es UPN, con Javier Esparza como líder, y la única alternativa para combatir los nacionalismos, el comunismo y el socialismo, es el Partido Popular". Sobre futuros acuerdos con Esparza tras las elecciones, ha afirmado que "nosotros vamos a ser la alternativa y vamos a trabajar en esa alternativa".

Por otro lado, tras la ruptura de Navarra Suma, ha señalado en relación con el futuro de Ciudadanos que el PP "tiende la mano a todo aquel que quiera sumarse". "Las fuerzas del Partido Popular están permanentemente abiertas a cualquier persona que quiera trabajar por sumar a ser una alternativa real para juntos transformar para una Navarra mejor", ha asegurado, añadiendo que "hay mucha gente que ve este proyecto con mucha ilusión".

El diputado Sergio Sayas ha explicado que "cuando creamos la plataforma la creamos con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos navarros una alternativa en el centro derecha, una alternativa fuerte y real, y es lo que hemos logrado con este acuerdo, que va a ofrecer a los navarros una alternativa fuerte y real en el centro derecha para plantar cara al Gobierno de Chivite apoyado por Bildu y al 'Sanchismo'".

Además, Sayas ha asegurado que este acuerdo ofrecerá "una alternativa de ilusión para los ciudadanos navarros para construir una Navarra del futuro". "Muchos votantes en el centro derecha en Navarra que se sentían huérfanos van a agradecer que, frente a quienes han querido dividir el centro derecha, hayamos sido capaces de entendernos", ha valorado.

Finalmente, en cuanto al trabajo en el grupo parlamentario de Navarra Suma en lo que queda de legislatura, Javier García ha dicho que "nosotros nos debemos a Navarra Suma, vamos a trabajar con la responsabilidad que nos exigen los ciudadanos navarros, y por lo tanto nosotros no vamos a entrar en ningún enfrentamiento, vamos a trabajar, a proponer cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos, con altura de miras". "No vamos a entrar a ataques, quienes dedican tiempo a insultarnos pierden tiempo en combatir el nacionalismo", ha dicho, reiterando las palabras de Adanero.

Además, Javier García ha negado que hubiera conversaciones entre el PP y los dos diputados antes de la votación de la reforma laboral que motivó la suspensión de Sayas y García Adanero en UPN.