"Hemos afrontado un momento complejo", ha sentenciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en referencia a la negociación de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas e independentistas para ser investido presidente del Gobierno. Sin embargo, ha señalado que la decisión que tomó el Congreso hace dos semanas es "legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos". Así, ha acusado a la oposición -sin señalar a nadie en concreto- de "distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos". Y, después, ha lanzado una advertencia, "solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones". Ni los parlamentarios del PP ni los de Vox han aplaudido su discurso.

En la solemne apertura de las Cortes, ante la presencia de Felipe VI, Armengol ha señalado que España "no es ajena a la polarización global" y que eso ha quedado patente "en las últimas semanas", en referencia a las movilizaciones violentas ante la sede del PSOE. "La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que, en ocasiones, adolece el actual parlamentarismo, y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo, desde la transparencia y el respeto", ha sentenciado. Momentos antes, ha avisado de que en la actualidad hay "tantas democracias erosionadas por el empeño de algunos". "Tenemos que esforzarnos por conservar la nuestra intacta", ha subrayado.

En su primera intervención ante el Rey tras el acuerdo del PSOE con ERC y Junts, que incluye la ley de amnistía, Armengol ha optado por citar al expresidente del Congreso Manuel Marín: "No debemos olvidar que la Constitución fue, es y será siempre nuestro punto de encuentro". Solo ha mencionado en otra ocasión la ley fundamental, para recordar que durante la democracia se "ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna". Acto seguido ha citado nueve leyes impulsadas por gobiernos del PSOE y solo una del PP, la supresión del servicio militar obligatorio.

Los populares no han tardado en criticar las palabras de la presidenta del Congreso. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que su alocución ha sido "lamentable" y "se ha comportado como una diputada de un partido" y no como presidenta de la Cámara. "Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida", ha continuado. "Hay que estar a la altura", ha sentenciado el nuevo vicesecretario de Política autonómica y municipal del PP, Elías Bendodo.

Palestina y Gaza

No es el único tema candente que ha tocado Armengol. "No podemos obviar la durísima tragedia que es el conflicto entre Israel y Palestina y la compleja situación que se dibuja en Oriente Medio", ha sostenido, antes de citar a secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la "pesadilla de Gaza" que es una "crisis de la humanidad". Así, ha pedido el alto el fuego "definitivo". Este reclamo llega días después de que Sánchez visitara Israel y apostara por la solución de los dos estados, ganándose el rechazo del Gobierno de Binyamín Netanyahu, el agradecimiento de Hamás y las críticas de la oposición española.