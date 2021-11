Miles de voces con un solo mensaje: el del rechazo y la condena hacia la violencia machista que se ejerce sobre las mujeres. En lo que se ha escuchado este jueves, 25N, en las manifestaciones que han recorrido las calles de numerosos municipios extremeños, en las que también ha habido recuerdos emotivos hacia quienes fueron asesinadas por el mero hecho de ser mujeres.

En Cáceres, representantes de diversos colectivos sociales, miembros de la comunidad educativa, sindicatos, políticos de los gobiernos del Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres, y la ciudadanía en general han salido un año a gritar 'Basta ya' a los crímenes machistas y a la "pandemia" que suponen todas las clases de violencias de género.

La manifestación, convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres, ha salido a las 18.30 horas del Paseo de Cánovas hacia la plaza Mayor con una pancarta en cabeza en la que se podía leer 'No + asesinatos por violencia machista'. Tras ella, otras pancartas con textos como 'Sin ti soy yo', 'Quien no se mueve no siente las cadenas', 'Todas igualadas', 'Que no te corten las alas', '¿A qué mujer de tu vida tienen que asesinar para que empieces a creer en la violencia de género?', o 'Ella no es la acusada, es la denunciante'.

A gritos de 'Ni una menos', unas 400 personas según datos de la Policía Nacional, han caminado hacia la plaza Mayor donde, en el Foro de los Balbos se ha leído un manifiesto y se ha desarrollado un acto en memoria de las mujeres asesinadas este año con la colaboración del ciclo superior de Igualdad del IES Al-Qázeres.

En Badajoz, la puerta de los juzgados ha sido el punto de encuentro desde donde ha partido la manifestación convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas. Con una pancarta en la que se podía leer "El silencio nos mata, rompamos el silencio" como punta de lanza y una climatología desapacible a causa de la lluvia, ha comenzado la reivindicación que ha concluido en la plaza de San Atón.

Al frente del recorrido han estado personalidades políticas como la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosina; y el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

También han participado la presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, y la periodista Choni M. Romasanta, quién ha sido la encargada de leer un manifiesto.

En la protesta ha destacado el color morado, símbolo de esta lucha, con paraguas, pañuelos y bolsos que tenían inscritos "La violencia machista quema, exigimos protección".

En Plasencia, la Plataforma Feminista se ha manifestado por las calles de la capital del Jerte bajo el lema "Somos el grito de las que ya no tienen voz" con motivo de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tras partir del parque de la Coronación, las asistentes, que han desplegado una pancarta con los lemas "Hartas", "El amor no es la hostia" y "Somos la voz de las que ya no están", han elevado diversos mensajes, como "No seas cómplice, rompe tu silencio" y "Maltrato machista, respuesta feminista".

La manifestación ha finalizado en la Plaza Mayor con lectura de un manifiesto y un acto en memoria de todas las mujeres asesinadas.

"Este 25N de nuevo volvemos a la calle, no podemos ni debemos estar quietas ante las cifras que año tras año, mes tras mes, día a día se repiten y aumentan. Son cifras de la vergüenza, son cifras para los gobiernos, pero no para nosotras, pues son mujeres, niños y niñas víctimas de una violencia machista que no cesa", ha afirmado el colectivo.

Bajo el lema "#Hartas de la violencia machista", la asociación Malvaluna, convocante de la protesta en Mérida, ha reunido a decenas de mujeres que se sienten "hartas de que nos asesinen, nos violen, alquilen nuestros cuerpos, nos prostituyan, negocien con nuestras vidas y nuestra libertad, solo por ser mujeres".

"Mi abuela luchó, mi madre luchó y aquí estoy ahora luchando yo", "No son muertes, son asesinatos" y "No es un caso aislado, se llama patriarcado", han sido algunos de los lemas coreados por las personas participantes.

En opinión de las personas asistentes, "se sigue normalizando e invisibilizando la violencia machista", por lo que otro año más han salido a la calle para manifestar su rechazo al sistema patriarcal.

En lo que va de año Malvaluna ha atendido a 137 mujeres, a las que han prestado asistencia jurídica, ocial y psicológica.

De estas atenciones, y de la experiencia que han venido acumulando, ha resaltado que se ha producido un incremento de la violencia sexual de un 17% con respecto a 2018. Además de ese incremento, han observado que los chicos jóvenes están teniendo como modelo sexual la pornografía.

"La ausencia de educación sexual está teniendo peligrosas consecuencias porque en ella las mujeres son consideradas objetos, cuerpos cosificados al servicio de la sexualidad masculina", ha considerado Malvaluna.