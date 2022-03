María sacó este martes la toalla morada que su hija pintó hace dos años para colgarla en el balcón y se la enfundó a modo de capa para no faltar a una cita que no se ha perdido nunca hasta el año pasado. «Era un momento difícil con el covid y no me atreví». Pero ayer volvió a retomar el ritmo de la calle con más ganas si cabe. «La lucha por los derechos de las mujeres es diaria, pero si hay un día que tenemos que visibilizarla es el 8 de marzo», aseguraba en el paseo de Cánovas de Cáceres, al inicio de la manifestación. Junto a ella, su sobrina Teresa y su hija Iria, que lleva secundando la protesta feminista «desde que tengo uso de razón y es de mis días favoritos porque no tienes que callarte», decía Iria. Tiene 13 años y avisa de que ya ha sentido la desigualdad en sus propias carnes, discriminación y miedo por la calle. «Creo que en nuestra generación la situación está empeorando, pero yo no voy a agachar la cabeza», contaba mientras enseñaba su pancarta casera: ‘¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo’.

Relacionadas La prostitución divide a los colectivos feministas