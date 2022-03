“Los políticos deberían estar orgullosos de la solidaridad que hay en Extremadura”. Son palabras de Inmaculada Polo, la cacereña que organizó la primera expedición a Ucrania desde la región y que ha conseguido sacar del país a 23 ucranianos (nueve de ellos han venido a Cáceres), que quiere contestar así a las declaraciones de la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, en las que dudaba de la “idoneidad” de iniciativas como esta. Y a las del consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien dijo que "esto no se entienda como un programa de vacaciones en paz porque no lo es, a esas personas se les ha roto su vida y eso no se reconstruye en tres meses. Es muy bueno ayudar, pero es mejor ayudar bien"

