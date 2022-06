"No me matéis. Siento mucho que haya salido mal pero el examen era muy fácil. Si ha parecido excesivo, algo debería cambiar en el futuro. Y no son los alumnos." Este es el comentario que David Calle ha publicado en su cuenta de Twitter tras las quejas de numerosos alumnos extremeños por el nivel de dificultad del examen de Matemáticas II de la EBAU en Extremadura. El profesor español fundador de la página web Unicoos y conocido por subir vídeos a Youtube resolviendo cuestiones matemáticas, insiste en que la culpa no es de los estudiantes: "No deberían ser [ejercicios] inesperados si estáis bien preparados. Y no es culpa vuestra".