Patronal y sindicatos del campo extremeño han firmado este miércoles el acuerdo sobre el convenio del campo tras consensuar todos los puntos del documento y cerrar las discrepancias que mantenían abiertas y que habían impedido que la rúbrica se produjera el pasado lunes. De momento hay firmada un acta redactada al término de la reunión, sobre las siete de la tarde, en la que se pone de manifiesto que el acuerdo está hecho. La firma definitiva está prevista para el viernes por la mañana, una vez que se dé forma a la redacción final del convenio que regirá la contratación de los 60.000 trabajadores que pertenecen al sector agrario.

"Esta vez no es un pacto de palabra, es un acuerdo con un documento por escrito articulo por artículo al que ahora los mediadores van a dar forma con criterios técnicos antes de la firma definitiva", señaló el secretario regional de UGT-FICA, Ricardo Salaya.

"Entendemos que las reivindicaciones están plasmadas en el acuerdo y gracias a la movilización hemos sido capaces de sacarlo adelante. Hemos sido capaces de poner todos sobre la mesa la responsabilidad que requería la situación", valoró también el secretario regional de Industria de CCOO, Saturnino Lagar.

Los representantes de CCOO, UGT, Afruex, Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE y Coag (no han asistido los integrantes de Asaja Cáceres) permanecían reunidos desde las diez de la mañana (salvo un receso de una hora a mediodía) para estudiar el borrador que habían presentado los integrantes de la patronal el pasado lunes, y las objeciones que tenían a ese documento los sindicatos, que criticaron entonces que se habían modificado cuestiones que no se habían abordado en la reunión del jueves con la mediación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Ha sido una reunión "tensa" según describen los participantes, pero en la que se han ido produciendo pequeños avances abordando las cuestiones en las que había más sintonía y postergando las más enconadas. Una de ellas era cómo se reflejarían los complementos y si algunos serían o no absorbidos por la subida del salario mínimo como se barajaba en una parte de la patronal. Los detalles sobre el documento se darán a conocer el viernes, una vez que los mediadores que han participado en la negociación tengan el texto definitivo.

Un convenio "positivo" para todos

La sensación en todas las partes este miércoles es de "satisfacción" por haber conseguido alcanzar un acuerdo después de año y medio de negociaciones y posturas muy enfrentadas que provocaron primero una huelga la semana pasada e hicieron que se tambaleara el principio de acuerdo que se había alcanzado 'in extremis' después de la primera jornada de protestas.

"Hemos cedido en algunas cuestiones a cambio de otras. Creemos que el convenio puede ser positivo para todas las partes", valoró el gerente de Afruex, Miguel Ángel Gómez.

UPA-UCE, que apeló en estas últimas semanas a mantener abierto el diálogo y buscar los puntos de encuentro, también mostró su "satisfacción" por un acuerdo que "partía de una situación complicada y ha costado mucho trabajo"; y que "permite dar estabilidad y paz social al campo en plena recogida de las distintas producciones".