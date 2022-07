Cerca de las 13.00 horas ha intervenido Guillermo Fernández Vara en el debate del Estado de Extremadura después del turno de los grupos parlamentarios. El presidente extremeño hablaba del convenio del campo: "Quiero traer a colación el convenio del campo. Es muy importante. He intentado estar lo más cerca posible para que se intentara resolver, aunque es un acuerdo entre partes, excluía una parte muy importante de esta región que son 65.000 trabajadores del campo. Yo no sé si otros sectores hubieran aguantado que tanta gente estuviera sin convenio tanto tiempo. Extremadura no se puede permitir el lujo de tener a tanta gente fuera de una regulación laboral porque no es justo, no es digno y no se lo merecen. Agradezco el esfuerzo de las organizaciones agrarias y la patronal del sector". El hemiciclo ha aplaudido la intervención.

Vara anuncia una ley del litio para que lo extraído se trate en la región Mientras recordaba los nuevos proyectos que plantea la región, ha hecho referencia a un articulista de este periódico, Fernando Valbuena, por una columna publicada en marzo, 'El míster nos miente', de fondo se ha escuchado: "Aquí hay una temperatura de 28 grados". Se ha hecho el silencio. "¿Es la Siri?", ha preguntado el presidente. "Hace calor, sí", ha respondido Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura. "Estaba pendiente y digo es que lo único que me falta que se metiera la Siri de por medio", ha zanjado entre las risas de los asistentes el presidente extremeño.