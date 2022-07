María Guardiola lidera una nueva etapa del PP de Extremadura con el apoyo del 97,7% de los votos

No ha habido sorpresas en el XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, celebrado este sábado en la institución ferial de Badajoz (Ifeba). Solo se presentó una candidatura a la presidencia de los populares extremeños, la de la cacereña María Guardiola, que sucede a quien ha estado al frente del partido en la región durante casi 14 años, José Antonio Monago, el primer popular que ha conseguido ser presidente de la Junta de Extremadura. Tampoco ha habido imprevistos: Guardiola ha obtenido el apoyo del 97,7% de los votos.

Lo que sí ha puesto de manifiesto el congreso ha sido un ambiente de optimismo y unidad en torno a la nueva presidenta, una desconocida hasta hace pocos meses, incluso entre sus propios compañeros, que ahora lidera la renovación del PP extremeño y que hoy ha transmitido con convencimiento que el partido está preparado para el cambio, el interno y el del gobierno autonómico. ‘Preparados para ganar’ era el lema del cónclave y el mensaje que ha centrado todas las intervenciones, enfocado a los resultados que los populares esperan de las elecciones de mayo de 2023.

Más de 600 compromisarios y unos 200 invitados han aupado a Guardiola durante todo el desarrollo de congreso, que ha contado con la presencia también entusiasta del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que como en toda buena convocatoria de masas, ha sido recibido a su llegada en loor de multitudes. Ha intervenido cuando ya se sabía el resultado del escrutinio. Feijóo ha felicitado a los populares extremeños por haber celebrado «un congreso de unidad ejemplar». «Ha sido una lección de una sucesión ordenada de ruido innecesario cero», ha recalcado.

Aunque tarde, no ha faltado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que llegó a postularse como candidato. Ha aplaudido cuando tocaba. Si ha habido ausencias, no se han notado. Han estado el senador Carlos Floriano, que precedió a Monago en la presidencia del PP, el exalcalde de Mérida Pedro Acedo, el exalcalde de Badajoz Francisco Javier Fragoso, los exdelegados del Gobierno Germán López Iglesias y Cristina Herrera y la concejala del PP en al Ayuntamiento de Badajoz, ahora sin atribuciones, María José Solana. No han faltado representantes de asociaciones agrarias, sindicatos, empresariales y la ONCE.

Respeto

Feijóo ha dirigido palabras de reconocimiento a Monago y a Guardiola ha avisado de que «en política hay muy pocas alegrías: la alegría te va a durar hoy y mañana, pero el lunes todos los problemas del partido serán tuyos y todas las expectativas estarán puestas en ti». A la nueva presidenta ha aconsejado pedir al Gobierno central servicios públicos, infraestructuras, ayudas y «respeto» para Extremadura. «Respeto» también con el tren de alta velocidad. «Todos estamos convencidos de que serás la segunda presidenta del PP de la Junta de Extremadura y, una vez que lo consigas, olvídate del PP y céntrate en Extremadura».

Coreada como «presidenta, presidenta», Guardiola ha salido por segunda vez al escenario del salón de actos de Ifeba para clausurar el congreso y trazar sus compromisos. «Nuestra única sumisión va a ser al pueblo extremeño», ha remarcado y ha incidido en la necesidad de acometer cambios. Lo hará hablando con colectivos, asociaciones y, por supuesto, con alcaldes, concejales y portavoces, cuya labor ha reconocido expresamente. Ha aprovechado para salir en defensa del presidente provincial de Badajoz, Manuel Naharro, alcalde de Valencia del Mombuey. «Ser alcalde de un pueblo de 700 habitantes es el mayor honor», ha dicho, en respuesta a las burlas que dirigió a Naharro el senador socialista Rafael Lemus. Y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que suele repetir que «lo mejor esta por llegar», le ha contestado que «lo mejor está por llegar siempre y cuando cambiemos de gobierno».

La nueva presidenta del PP ha defendido la necesidad de una profunda reforma fiscal y económica, la revisión de la burocracia para dar oxígeno a las empresas, el crecimiento sostenible, apoyo a las familias y a la natalidad, al campo, al desarrollo rural, a la caza, a la fiesta de los toros y a la producción de energía. Ha rendido homenaje a las mujeres rurales y ha proclamado la «vocación municipalista» del PP. En su primera intervención ya había anunciado la creación de la figura del coordinador territorial y atención a los municipios, que estará al servicio de alcaldes y portavoces, cargo que ocupa Pedro Pablo González Merino, alcalde de Pueblonuevo del Guadiana. A todos los que la acompañan en la nueva dirección los ha animado diciendo: «Vamos juntos a por el cambio en Extremadura». El congreso ha finalizado con aplausos.