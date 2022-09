"Vamos con hora y media de retraso y en un tren viejo". Son las palabras resignadas de Julia ante una nueva incidencia en el tren extremeño. Esta viajera tenía previsto tomar el Alvia Badajoz-Madrid en Cáceres a las 8.39 horas pero no ha sido hasta las 10.00 que su viaje ha arrancado: "Ha llegado con más de 40 minutos de retraso. Nos hemos montado y no arrancaba y a los 15 minutos nos han sacado del Alvia y nos hemos tenido que ir al otro andén para meternos en un tren viejo", cuenta enfadada.

Confirma esta versión Fernando, otro pasajero que partía desde Badajoz y que explica que el tren se ha parado cerca de una hora nada más salir de la capital pacense: "Hemos estado más de 40 minutos parados y otros 15 en Cáceres", detalla. Este mismo usuario asegura que en uno de los vagones del convoy de repuesto tenía "calefacción": "La gente estaba muriéndose de calor".

Ambos pasajeros denuncian además la confusión y la falta de comunicación: "Hay un caos completo porque en este tren los vagones y los asientos no corresponden. La gente no sabía qué hacer y nos han dicho que nos sentemos como podamos pero hay personas que no tenían dónde sentarse", señala Fernando. "Aquí nadie sabe nada. Es una vergüenza que nos vendan un Alvia y sigamos siendo el culo de España", apunta Julia. Esta última añade: "Yo tengo que coger un cercanías después y estoy perdiendo tiempo de estar con mi familia", deplora.

Renfe

Renfe por su parte ha explicado a este periódico que la incidencia ha sido causada por "una avería mecánica" que limitaba "la potencia de tracción al 50%". La misma ha ocurrido al paso del ferrocarril por la Bifurcación Peñas Blancas a las 8.35 horas, antes de llegar a Cáceres.

Por este motivo, señalan las fuentes de Renfe: "El tren ha retrocedido por sus propios medios por vía convencional a la estación de Cáceres y los clientes han realizado transbordo al material Talgo de reserva para retomar el viaje hasta destino. En estos momentos el tren está circulando con un retraso de una hora y 20 minutos respecto al horario habitual".

El operador ferroviario explica que "esta solución" minimizará el tiempo de retraso con respecto a si se hubiera continuado en el mismo Alvia con su velocidad limitada. Asegura además que los viajeros están siendo informados "a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, SMS e información a bordo por megafonía". Del mismo modo la compañía lamenta "las molestas ocasionadas" y recuerda que los pasajeros podrán solicitar "la devolución del 100% del precio del billete, según compromiso de puntualidad establecido, en las estaciones o en la web de Renfe una vez transcurridas 24h de la llegada a destino".