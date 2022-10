Presentamos los datos actualizados a día 4 de octubre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de porcino ibérico

Entre repeticiones y ligeras subidas se mostraron las lonjas nacionales estas semana. La situación no varía mucho con respecto a la pasada semana, la tónica general es la falta de cordero en campo y la apatía del consumo en el mercado nacional como consecuencia de los altos precios. En cuanto a las exportaciones más de lo mismo teniendo que ajustar los precios para poder competir con los corderos provenientes del Reino Unido. En definitiva, mercado con una oferta corta en el que no se espera un aumento de esta. Las ventas de cara consumidor en el mercado nacional tienen puestas las esperanzas en que se animen en octubre y las exportaciones vía barco de momento no tenemos. Repeticiones para los corderos de mayor peso, mientras que los lechales con destino a cebadero marcan tendencia alcista al ser muy pocos los que se ofertan en campo. A.G.P.G. (CLICK PARA VER LA LONJA)