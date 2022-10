El PSOE y Podemos vuelven a tumbar la enmienda del PP y Cs a los presupuestos

La mano sigue tendida al diálogo, pero los frentes avanzan divididos. El PSOE y Unidas por Extremadura han tumbado este jueves la enmienda a la totalidad que el PP y Ciudadanos (Cs) han presentado a las cuentas autonómicas de 2023, que continúan su trámite parlamentario con la «esperanza» del consenso y la batalla tributaria como telón de fondo. Era un pleno sin sorpresas porque la mayoría absoluta de los socialistas asegura la aprobación de los presupuestos, pero al igual que ocurriera el año pasado, los cuatro diputados de la formación morada se han sumado al voto en contra de una enmienda a la totalidad que, también por segunda vez, se ha formulado de manera conjunta.

La negociación previa a la presentación del proyecto de ley no ha sido suficiente para que las posturas se acerquen y en el pleno se visualizó un hemiciclo bipolar y claramente dividido: el PSOE y Unidas con «las mismas recetas, el mismo discurso y los señuelos de siempre»; y el PP y Ciudadanos con la rebaja de impuestos como «único remedio» para resolver todos los problemas. «¿Qué impuesto hay más redistributivo y justo que el IRPF?», clamó el líder de la formación naranja, David Salazar. «Hágase la luz. Y la luz se hizo: la bajada de impuestos como respuesta a todos los problemas y dificultades que tienen los extremeños», replicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

El PP y Cs tildan de «calderilla» la rebaja de tasas y critican que su aplicación se contemple solo para el año 2023

Como ya se sabe, las cuentas autonómicas para 2023 ascienden a 7.776 millones de euros, una cifra récord que supone un crecimiento del 11% respecto a 2022 (774 millones de euros más) gracias en su mayor parte al incremento de las transferencias del Estado y la Unión Europea. Blanco-Morales reiteró que estos presupuestos se han concebido para defender el Estado del Bienestar y destacó su «singularidad» en las medidas contempladas para paliar el efecto de la inflación: más renta garantizada y mínimos vitales, el abono transporte para viajar gratis en autobús o la rebaja de una veintena de tasas y precios públicos autonómicos que pueden llegar a tener un impacto de mil euros anuales para una familia de dos hijos con dos vehículos.

Medidas que sin embargo para el PP y Ciudadanos solo son «calderilla y además temporal» (la vigencia se limita a 2023), cuando estamos ante los presupuestos «más expansivos de la historia». Ambos grupos han reeditado la estrategia del año pasado y ante un presupuesto, según el líder de Cs «que tira a la izquierda para que lo pueda aprobar Podemos», responden con una enmienda total conjunta sustentada en tres pilares: responsabilidad con las futuras generaciones, falta de credibilidad y sobre todo, la negativa de la Junta de Extremadura a bajar impuestos.

Presupuesto "de todos"

Su objetivo, defendieron, contar con unos presupuestos «de consenso, pero entre todos, que respondan a las necesidades de todos los extremeños y no solo de una parte». El líder de la formación naranja, David Salazar, criticó que la deuda siga creciendo (serán 5.200 millones de euros al final de la legislatura) y que más allá de los problemas estructurales como el paro, la emigración o la falta de infraestructuras, no se de respuesta a la inflación con una bajada de impuestos a las familias pese a que hay 774 millones de euros más.

Para la portavoz del PP, Cristina Teniente, las nuevas cuentas traen «las mismas recetas de siempre», con la novedad de que bajar impuestos «está mal». «La realidad de la gente de la calles es lo que olvidan estos presupuestos», dijo Teniente, que defendió que su modelo no consiste en bajar impuestos sino «en no confiscar lo que se va a recaudar de más por la inflación. «Y para justificarse dicen que no pueden tocar impuestos sin tocar servicios esenciales. ¿Para qué sanidad? ¿La que se derrumba en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz?», replicó la popular.

El PSOE lamenta la falta de alternativas en el diálogo: «o bajan los impuestos, o nada»

El «mercadeo» electoral con las retribuciones de los empleados públicos, la existencia de partidas que se repiten año a año y que no se ejecutan (sobre todo en inversiones) o las perspectivas de crecimiento económico para 2023 son otros de los aspectos que PP y Ciudadanos criticaron de unas cuentas «para cerrar la legislatura y salir corriendo a hacer campaña».

Ambos se mostraron críticos también con el proceso de negociación, según Teniente «una pose más de una mayoría absoluta empachada de sí misma». «Una negociación ficticia digna de estos días de Halloween: con las cartas marcadas para que no hubiera trato y con el truco de la bajada de tasas. Y el problema es que a todos los extremeños les han dado calabazas», apuntó la diputada.

En el turno de réplica, Blanco-Morales acusó a la oposición de hacer una interpretación «sesgada» de los presupuestos. Siempre dicen que son catastróficos. Si son socialistas, son presupuestos falsos y destructivos. Tienen que acabar con sus enmiendas de corta y pega, ponerse a trabajar con el rigor necesario para presentar alternativas a unos prepuestos que año tras año y durante ocho se han demostrado fiables, precisos, eficaces y solidarios. Cada euro menos que se recaude es una ocasión perdida para la igualdad de oportunidades», insistió la consejera, que pese a los desencuentros reiteró su oferta de pacto con «la confianza y la esperanza» de que en el trámite de enmiendas parciales el diálogo cristalice y «surja lo mejor para Extremadura».

Desde la formación morada, el diputado Joaquín Macías reiteró que la solución a los problemas de Extremadura no es bajar los impuestos o aplicar políticas neoliberales, un «disparate» para el que «no hay margen porque las cosas se van a poner más difíciles». «El año pasado se pidió al PSOE que convocara a los grupos antes para acordar propuestas y lo han hecho. Es justo reconocer el cambio de actitud y aunque solo sea en parte, dará sus frutos», dijo.