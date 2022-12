10:25

Los bomberos atienden medio centenar de avisos en Cáceres. “No ha dejado de sonar el teléfono en toda la noche, no hemos parado”, aseguran fuentes del Sepei, que contabilizan al menos medio centenar de avisos. Una veintena de ellos se han producido en la capital cacereña, que ha registrado el grueso de llamadas, el resto en Plasencia y alrededores. Todos están relacionados con inundaciones en viviendas y en fincas, no obstante, por fortuna no ha habido que lamentar daños personales.