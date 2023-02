«Me enteré del cáncer por una pregunta: ¿Usted no se palpa?»

Julia Noriega, periodista de Radio Nacional de España, se enteró de que tenía cáncer por una pregunta: ¿Usted no se palpa? Se lo preguntaba la radióloga en una revisión rutinaria. «Sí», contestó ella mecánicamente. «No señora, usted no se palpa, si no lo habría notado enseguida», le respondió la sanitaria. Y sin más preámbulo, cogió su mano y la llevó a su mama derecha. «Se notaba, claro que se notaba, era redondito como una pelotita», recordaba este martes Noriega en un emotivo discurso ante los asistentes al acto conmemorativo del 25 aniversario de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX), en la Asamblea. «Mi cáncer tiene nombre rimbonbante: carcinoma ductal infiltrante triple negativo. Es una de las primeras cosas que uno descubre de esta enfermedad, que no hay un cáncer, sino muchos». Se lo detectaron en febrero de 2020 y entró para operarse en el hospital a final de marzo, en pleno confinamiento por el covid.

«El primer ciclo fue el más duro, no podía parar de llorar, pero en medio de todo aquello apareció una mujer y me preguntó: ¿Quieres que te acompañe? Ella acercó su taburete, me cogió la mano, me invitó a cerrar los ojos y me pidió que le siguiera en una meditación que me transportó a un precioso jardín soleado. Aquel ángel se llama María Claudia Cortés, la psicooncóloga de AOEX Mérida». Así fue como la periodista conoció a este colectivo: «Por muchos años que viva jamás olvidaré aquel enorme gesto de humanidad. Si no existiera AOEX, habría que inventarla». Y precisamente, eso fue lo que hicieron un grupo de 13 personas valientes relacionadas con esta dura enfermedad hace ahora un cuarto de siglo.

Gracias a aquella iniciativa, el colectivo cuenta hoy con más de 600 voluntarios en las 22 delegaciones abiertas en Extremadura y 36 profesionales, que al año apoyan y ayudan a miles de pacientes oncológicos y familiares de las ocho áreas de salud, lo que ha hecho de AOEX «la asociación regional más grande de España». Su presidenta, Isabel Rolán, ha señalado durante su intervención que hace 25 años «estábamos muy lejos de una atención integral», pues solo había oncólogos en los hospitales de Cáceres y Badajoz. Ha reconocido que del logro que están más orgullosos es de la puesta en marcha, en 2005, de la unidad de oncología infantil del Hospital Materno Infantil, a la que han seguido mejoras y ampliaciones.

Más apoyo

«Ahora contamos con oncología médica en todas las áreas sanitarias, con radioterapia en cuatro de ellas, con cuidados paliativos, se han mejorado servicios y creados otros nuevos, con muchos más recursos humanos y materiales», ha enumerado Rolán. A lo largo de su dilatada trayectoria, la AOEX ha recibido multitud de galardones, entre ellos la Medalla de Extremadura, que les han dado «fuerzas» para seguir con su labor reivindicativa, por lo que ha pedido a todos los extremeños que se unan «a esta gran familia». «Desde AOEX seguiremos con nuestro carácter reivindicativo de apoyo al paciente y a la familia para seguir mejorando la situación oncológica en nuestra comunidad», ha subrayado.

Cabe señalar que, según los datos aportados por Noriega relativos a la Sociedad Española de Oncología médica, este año se diagnosticarán en España más de 279.000 nuevos casos de cáncer. Los más frecuentes son los tumores de colon, mama, pulmón, próstata y vejiga. Los tumores representan la segunda causa de muerte en España, solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio. «Una buena noticia es que la supervivencia de los pacientes en España se ha duplicado en los últimos 40 años», ha indicado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que el sistema sanitario público extremeño «está muy bien preparado para tratar la enfermedad, pero no está muy bien preparado para tratar con las personas». A su juicio, los colectivos que forman parte del Tercer Sector, como la AOEX, son imprescindibles para llegar donde no lo hacen las Administraciones públicas: «Lo público no llegará nunca a los corazones de la gente». De ahí, la importancia que tiene la AOEX con su labor de acompañamiento, de ayuda y de consuelo.

«El cáncer arrasó a mi familia y es una realidad que tendré siempre muy presente. En un momento dado se puede perder la batalla frente a la enfermedad, pero nunca se debe perderla frente a la soledad, el dolor ni la dignidad como ser humano», ha puntualizado Vara. Por último, el jefe del Ejecutivo regional ha dado las gracias a esta organización, cuyo nombre está escrito «con letras de oro» en la sanidad extremeña.