El TSJEx obliga al SES a abonar las pagas extras completas a un MIR

Lo vienen reclamando por escrito y directamente a la administración desde hace tiempo, sin éxito, y al final han tenido que acudir a la justicia para exigir al Servicio Extremeño de Salud (SES) el abono completo de las pagas extraordinarias de junio y diciembre que les reconoce la normativa estatal. Y ya está confirmada la primera sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) obliga a la administración extremeña a pagar el 100% de las extras de los médicos internos residentes. La sentencia ha sido ganada por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), que está llevando las causas particulares de varios residentes y aunque puede ser todavía recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, da la razón al sindicato en todas sus tesis planteadas.

Lo que hace ahora el TSJEx en su sentencia, con fecha de 10 de marzo de 2023, es validar un fallo en primera instancia que emitió el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres de julio de 2022 y desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Extremeño de Salud, que además deberá hacerse cargo de las costas causadas.

De esta manera, los magistrados del TSJEx establecen que el SES debe abonar más de 1.200 euros, más un 10% de intereses de mora, al residente de cuarto año, defendido por el letrado de Simex, al que la justicia le da la razón. Esa es la cantidad que el SES le adeuda en concepto de las dos pagas extras de 2020: ese año solo recibió 839 euros en junio y 965 en diciembre, cuando debería haber recibido 1.510 y 1.533 euros respectivamente.

Todo se inicia en Madrid, con una primera reclamación que fue refrendada por el Tribunal Superior de Justicia madrileño en julio de 2020 y a la que Extremadura se sumó muy pronto. «A raíz de la crisis económica del 2010 se empezaron a congelar algunas retribuciones y se recortaron las pagas extras tanto al personal laboral, donde se integran los MIR, como a los funcionarios», explica el abogado de Simex que ha defendido esta causa, José Carlos Pérez López. Señala que desde entonces los MIR venían cobrando solo un porcentaje de la paga extra que les correspondía: entre el 50 y e 60% de los correspondían, aunque «hay algunos casos en los que el SES solo ha abonado el 40% de la paga extra a la que tienen derecho». Por tanto, las reclamaciones a las que se enfrentsa el SES son de entre 1.500 y 1.800 euros de media, estima.

El abogado señala que las retribuciones salariales de los médicos internos residentes están fijadas en una normativa estatal, que establece que los MIR percibirán dos pagas extras completas anuales equivalentes a las sumas de las cantidades durante las 12 mensualidades ordinarias, «y las comunidades autónomas no tienen ningún tipo de competencia en materia retributiva ni para aumentar ni para recortar derechos».

Asimismo, detalla que el SES interpuso un recurso de suplicación alegando un tema de afectación general, el cual fue impugnado por Simex al considerar que no se reunían los presupuestos para ello «y efectivamente en este caso no hay afectación general, hay un número potencial de médicos reclamantes, pero no afectación general. Por ello, entiendo que esta sentencia es importante no solo porque se desestima el recurso, sino porque además lo inadmite porque no se reúnen los requisitos establecidos en la ley para que se entre en el fondo de esta cuestión».

El letrado señala que tras este fallo del TSJEx vendrán muchos más en términos similares. Él mismo, desde Simex, está pendiente de los juicios de más de 25 médicos residentes demandantes y la cifra podría ir incrementándose. «Esto son derechos individuales, entonces el que no reclame está reconociendo que está de acuerdo con su retribución, salvo que el SES decida abonarlo a todos de oficio, lo que supondría ahorrar costes, pero por mi experiencia creo que es algo que no parece que vaya a hacer». Y avisa de que esta resolución puede tener repercusión más allá de los médicos residentes, a otras especialidades sanitarias. «Esta sentencia es solo la primera de muchas», apunta.