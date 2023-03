Asaja Extremadura asegura que ya se ha producido al menos un ataque de lobo a ganado en territorio de la comunidad autónoma. Ha sido en el término municipal de Zarza la Mayor, cerca de la frontera con Portugal, donde uno de estos cánidos habría matado a varias ovejas, según denunció esta mañana el presidente de esta organización, Ángel García Blanco, que precisó que la Junta de Extremadura tiene ya constancia de este suceso y que el ganadero propietario de las reses está negociando una compensación. "La Consejería para la Transición Ecológica tiene la obligación de sacar líneas de ayuda para indemnizar a los ganaderos. De no hacerlo desgraciadamente, los ganaderos van a tomar decisiones fuera de la legalidad, porque no están dispuestos a que sus animales mueran y sufran pérdidas por la inacción de los políticos".

García Blanco señaló también que va a poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente para que en el caso de seguir produciéndose nuevos ataques con daños se “determine la responsabilidad de la Administración correspondiente”. Como prueba de la presencia de lobos en el norte de la provincia de Cáceres, a la que ha regresado después de varias décadas de ausencia, facilitó dos vídeos, grabados en Zarza la Mayor uno (en el que el depredador persigue a unos venados) y en la parte oriental de Sierra de Gata otro (en Robledillo). Hace unas semanas, la Junta informó que ya ha confirmado el paso de cuatro ejemplares de lobo por territorio extremeño, dos de ellos en Zarza la Mayor.

“Nos encontramos con la inacción de la Junta de Extremadura”, lamentó este responsable de Asaja, ya que la Consejería de Agricultura "no quiere saber nada sobre el asunto" y la de Transición Ecológica, la competente sobre esta especie al no ser cinegética, "se niega a reconocer esta nueva realidad". "De continuar por esta vía, los ganaderos no se van a quedar quietos", remachó.

"Todo era cuestión de tiempo, el año pasado ya hubo incursiones de lobos en Extremadura”, concretamente en la zona de la Garganta, cerca de Baños de Montemayor, dijo este dirigente agrario, que apuntó la posibilidad de que en el caso del lobo filmado en Robledillo de Gata se trate de un ejemplar errante pero que el de Zarza la Mayor pueda pertenecer a una manada.

En 2021 el Gobierno decidió incluir al canis lupus en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que hizo que se prohibiese su caza deportiva en todo el territorio español. "Lógicamente, esto está suponiendo el ataque de manadas" o de individuos “errantes” a las ganaderías, sobre todo a “ovejas, corderos, terneros y novillas”, por lo que los gobiernos autonómicos afectados, entre los que citó a los de Galicia, Madrid y Castilla y León, han sacado líneas de ayudas con las que se compensa “en parte el daño causado”, pero “no del todo porque el lucro cesante todavía no se ha incluido en este cálculo”.