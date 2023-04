«Eran las tres y cuarto cuando di mis datos y a las tres y diecinueve ya me habían quitado el dinero»

Menos de cinco minutos fueron suficientes para que al pacense Miguel Ángel Lorenzo, de 19 años, le sustrajeran 600 euros de su cuenta corriente. Fue a finales de 2022. Había realizado un pedido en una tienda ‘on line’ de ropa que le tenía que llegar ese mismo día. Acababa de regresar a casa después de clase cuando le llegó un sms al móvil en el que se le comunicaba que el pedido no se podía completar porque faltaba «una tasa de 1,26 euros por aduanas» que debía abonar a Correos, cuenta. Y fue ese importe tan bajo el que en un principio le hizo no sospechar y dar credibilidad al mensaje: clicó en el enlace que aparecía en él y que le dirigió a la supuesta web de la empresa pública. «Yo había entrado otras veces en la página de Correos y esta estaba perfectamente hecha», detalla. Todo parecía cuadrar, así que introdujo sus datos personales y los de su tarjeta.

En un instante

Con todo, «me di cuenta prácticamente al momento de que algo olía raro» y decidió consultar su cuenta bancaria. «Eran las tres y cuarto cuando les di mis datos y a las tres y diecinueve ya me habían quitado el dinero». Inmediatamente llamaron a la entidad financiera para que anulasen la tarjeta e impedir que le vaciasen la cuenta.

El banco no se quiso hacer responsable de lo sucedido ni devolverle los seiscientos euros que le habían quitado argumentando que fue él quien facilitó sus datos. Acudió a la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) y los tribunales le acabaron dando la razón. El banco «no tenía una buena seguridad, ni me avisó de que casos como este estaban ocurriendo», incide. Tampoco se le pidió la autorización para las compras que se realizaron y que «estaba claro que no las había hecho yo», ya que se efectuaron telemáticamente desde Cataluña, a cientos de kilómetros de donde se encontraba.