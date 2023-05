Oposiciones docentes: Uno de cada cuatro aspirantes opta a Inglés, Historia y Lengua

En el conjunto de las 48 especialidades convocadas por la comunidad para el cuerpo de profesores, hay tres que despuntan en cuanto al número de aspirantes. Son, por este orden, Geografía e Historia con 603 admitidos y otros 70 excluidos; Inglés con 535 inscritos y 47 que deben subsanar errores; y Lengua Castellana y Literatura con 425 admitidos y 40 excluidos por el momento. Las tres son del cuerpo de Secundaria y suman entre ellas más de 1.500 inscritos, por lo que copan el 25% de los aspirantes que se presentarán a las oposiciones, esto es, uno de cada cuatro aspirantes opta a alguna de estas especialidades.

Sin embargo, estas no son las especialidades con más aspirantes por plaza cuando se atiende a la ratios. La pugna será especialmente complicada en Educación Física, donde hay 45 aspirantes por cada una de las plazas convocadas (siete de turno libre). Otra de las ratios más elevadas se da en la especialidad de Orientación Educativa, con más de 33 aspirantes por cada puesto ofertado (once libres) y en Física y Química, donde hay 33 aspirantes por cada plaza en juego (nueve plazas).

A estas tres le siguen Lengua Castellana y Literatura, que también será una de las más disputadas con 23 aspirantes por plaza (y hay 18 puestos de turno libre); y Procesos de Gestión Administrativa en la que compiten más de 21 aspirantes por cada puesto ofertado (siete).

En el lado opuesto, la menor ratio de opositores por cada plaza en liza en Secundaria la tiene la especialidad de Equipos electrotécnicos, en la que solo hay 2,2 inscritos para cada plaza. En situación similar se encuentran Asesoría y procesos de imagen personal, Sistemas electrotécnicos y automáticos y Procesos diagnósticos clínicos y ortoprotésicos, que están entre las menos demandadas.

En cuanto al cuerpo de profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas, Portugués es la que acumula más aspirantes: 24 en total para las cuatro plazas ofertadas, lo que supone una ratio de seis opositores por puesto. En el cuerpo de Música y Artes Escénicas destaca Interpretación en el teatro de texto, que tiene dos plazas en juego y 33 aspirantes, y Violín con 11 opositores por cada uno de los puestos ofertados (3 en total).

Por último, entre los profesores de sectores singulares despunta Cocina y pastelería con 71 inscritos que optan a las ocho plazas convocadas, algo más de ocho personas por cada puesto.

Una vez subsanados los errores hasta el 15 de mayo, Educación elevará los listados a definitivos.

Avanza el proceso de estabilización

La Dirección General de Personal Docente publicó el pasado 24 de abril las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo extraordinario de estabilización por la vía del concurso de méritos. Los afectados disponen hasta el 2 de junio para presentar recurso de reposición contra ese listado. Son cerca de 6.000 los solicitantes que participarán finalmente en el concurso de méritos para cubrir 322 plazas fijas en juego. Este proceso fue convocado el pasado mes noviembre, el plazo de inscripción concluyó a finales de enero del pasado año y en estos momentos se encuentra en fase final del proceso, que concluirá antes del 30 de junio. En total se ofertan 322 plazas de más de 90 especialidades de distintos cuerpos docentes. Casi la mitad de las solicitudes son para el cuerpo de maestros, que oferta 119 plazas en total. En Educación Primaria hay solo 8 plazas para las que se han inscrito 723 personas y otros 664 docentes aspiran a algunas de 58 plazas fijas de Educación Infantil. Al margen de este concurso de méritos, hay abierto ya otro proceso de estabilización en el sistema educativo. Se trata de una convocatoria mucho más numerosa, con un total de 819 plazas, que fue publicada en enero y que ya no se celebrará mediante el proceso de concurso de méritos, sino por concurso-oposición. La convocatoria ya está publicada y las plazas distribuidas por especialidades, pero aún no está abierto el plazo para la inscripción de aspirantes, ya que no está previsto que este proceso se celebre hasta el próximo año 2024. Y será también de forma extraordinaria y al margen de la convocatoria ordinaria que se lleve a cabo el año que viene.