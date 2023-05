¿Qué piensan los candidatos unos de otros?

A los cuatro se les propuso el mismo ejercicio. Que destacaran tres virtudes y tres defectos de quienes, al fin y al cabo, son sus compañeros de trabajo. En las entrevistas que El Periódico Extremadura les realizó como candidatos de cara a las elecciones de mañana, 28 de mayo, la última pregunta requería una respuesta en la que hablaran directamente de sus homólogos en los otros partidos. Unos fueron más directos que otros y no todos quisieron pronunciarse.

A continuación, las respuestas de los cuatro aspirantes a liderar la Junta de Extremadura cuyo partido ahora mismo cuenta con representación parlamentaria: Guillermo Fernández Vara (PSOE), María Guardiola (PP), Fernando Baselga (Cs) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura).

«No puedo contestar porque de los demás no opino. No me ha ido mal en la vida y no juzgo a nadie. Creo que hablar de defectos y virtudes es juzgarlos y yo no juzgo a los demás. La política nos tiene que hacer respetar mucho a todo el mundo y cualquier cosa que yo pueda decir, en un sentido o en otro, seguro que va a ser malinterpretada. Prefiero no opinar». Esa fue la repuesta de Fernández Vara, el único candidato que no pronunció ningún adjetivo para definir a los demás, ni bueno ni malo.

«No tiene palabra»

«A mí me cuesta menos decir virtudes que defectos». Así arrancó Guardiola. Primero opinó sobre el candidato socialista: «Guillermo tiene mucha capacidad de resistencia.Es una persona muy amable y tenaz. Los defectos no los quiero decir, solo que no tiene palabra».

Asimismo, a Baselga la candidata popular lo considera «inteligente», con «buen trato» y «trabajador». ¿Defectos? «Ni idea, no lo sé».

Y sobre De Miguel destacó que «es una mujer muy clara, trabajadora y también tenaz». Aquí sí subrayó algún matiz negativo: «Se deja llevar por la influencia del partido a nivel nacional».

Por su parte, Baselga manifestó sobre María Guardiola que no puede tener una opinión porque prácticamente no la conoce. «Creo que he hablado con ella tres veces. Lo único que puedo decir es que parece una chica agradable, simpática, pero no sé si tiene capacidades para poder gobernar».

Y sobre Irene de Miguel, expresó: «Personalmente tengo una magnífica relación con ella, nos llevamos bien, pero ideológicamente estamos a años luz».

¿Y qué opina del candidato socialista y presidente de la Junta? «Me parece que es una buena persona, conmigo tiene una buena relación, nos conocemos hace muchos años pero como gobernante ha sido un desastre».

«Cordial en el trato»

«Preferiría decir los míos». Fue la primera respuesta de la candidata de Unidas cuando se le preguntó por los demás líderes. Aún así, prosiguió: «Fernández Vara me parece en cierta manera soberbio, conmigo ha actuado con soberbia en algunas ocasiones. Y creo que se debería rodear de gente que no le diga siempre lo que él quiere escuchar». Y, por otro lado, opinó: «Es un hombre cordial en el trato, se puede hablar con él, y siempre me coge el teléfono, y si no, me devuelve la llamada».

De Guardiola dijo que realmente no la conoce pero que es «agradable en el trato» «Y una tía trabajadora, y a mí me gusta la gente trabajadora». En el otro lado destacó que, desde el punto de vista político, la ve «como un producto de marketing». «Tiene muy buena campaña en ese sentido, y me parece irreal».

Su favorito, sin duda, Baselga: «Me encanta, es muy divertido y buen compañero». ¿Más cosas? «Pues que a veces defiende una cosa y la contraria, creo que no tiene unas ideas claras. Pero yo lo admiro, porque está en medio de un naufragio y no pierde la sonrisa».